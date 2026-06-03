Del tiki-taka de Xavi e Iniesta a la explosión de Lamine Yamal: así ha cambiado España entre 2010 y 2026

España afrontará el Mundial de 2026 con una selección radicalmente distinta a la que levantó la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010. Han pasado dieciséis años desde el histórico gol de Andrés Iniesta en Johannesburgo, pero el cambio va mucho más allá de los nombres. Ha cambiado el fútbol, el perfil de los jugadores, la velocidad del juego e incluso la forma de entender la Selección.

La Roja campeona del mundo en 2010 estaba construida alrededor del dominio absoluto del balón. Vicente del Bosque reunió una generación irrepetible liderada por Iker Casillas, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Ramos, David Villa, Xabi Alonso o Carles Puyol, futbolistas que marcaron una época y llevaron el llamado tiki-taka a su máxima expresión.

La España de 2010: control, posesión y una generación irrepetible

Aquella selección se convirtió en una de las más dominantes de la historia del fútbol internacional. España ganó la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y posteriormente la Eurocopa de 2012, encadenando un ciclo prácticamente imposible de repetir. La base del equipo estaba formada por futbolistas del FC Barcelona y del Real Madrid que dominaban Europa. Xavi e Iniesta dirigían el juego desde el centro del campo, Busquets equilibraba el equipo y David Villa aparecía como referencia ofensiva. Atrás, Casillas lideraba una defensa en la que Puyol y Piqué marcaron una época.

Aquella España jugaba a un ritmo muy diferente al actual. El objetivo era monopolizar la posesión hasta desgastar al rival, con partidos largos, pacientes y muy controlados. El talento técnico estaba por encima del físico y la selección priorizaba el pase, el orden y la inteligencia táctica. El propio Juan Mata, integrante de aquella generación campeona, reconocía recientemente que la actual España recuerda en algunos aspectos a la de 2010 por la mezcla de juventud, personalidad y calidad técnica.

La generación de 2026: velocidad, verticalidad y jóvenes estrellas

La España que llega al Mundial de 2026 mantiene parte de esa esencia técnica, pero el fútbol actual exige otro tipo de ritmo. Luis de la Fuente ha construido una selección mucho más vertical, agresiva y física, adaptada al nuevo fútbol europeo. El gran símbolo del cambio es Lamine Yamal. El extremo representa una generación criada en un fútbol mucho más rápido, directo y explosivo que el de hace quince años. Junto a él aparecen futbolistas como Nico Williams, Pedri o Gavi, jugadores acostumbrados a atacar espacios, presionar arriba y jugar a máxima intensidad.

A diferencia de la España de 2010, donde el centro del campo monopolizaba el juego, la selección actual genera mucho peligro desde las bandas y prioriza las transiciones rápidas. El balón sigue siendo importante, pero ya no se entiende como una herramienta de control absoluto sino como una vía para acelerar ataques y generar superioridades. Además, la edad media de la actual selección es notablemente inferior. Muchos de los líderes del equipo apenas superan los veinte años, algo impensable en la generación de Sudáfrica, donde el peso recaía en futbolistas plenamente consolidados.

Dos generaciones distintas unidas por la presión de ganar

Pese a todas las diferencias, ambas generaciones comparten algo fundamental: la presión competitiva. La España de 2010 llegó al Mundial tras ganar la Eurocopa y cargando con la obligación de demostrar que podía conquistar también un Mundial. La actual selección aterriza en 2026 en una situación muy parecida después de conquistar la Eurocopa 2024 y consolidarse entre las favoritas. La diferencia es que aquella generación ya estaba formada por futbolistas considerados leyendas del fútbol europeo, mientras que la actual todavía se encuentra construyendo su legado. El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá puede convertirse precisamente en el torneo que marque definitivamente a esta nueva camada.

Muchos aficionados ya comparan ambas generaciones y el debate ha vuelto a abrirse en redes sociales y tertulias deportivas. Algunos consideran imposible repetir una selección tan dominante como la de 2010, mientras otros creen que el enorme talento joven de la actual España puede iniciar una nueva era dorada. Lo único seguro es que el fútbol español vuelve a llegar a un Mundial con ilusión real por competir por el título. Y eso, durante muchos años, parecía imposible.

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