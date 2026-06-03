El Mundial 2026 complica el sueño del Castellón

El Mundial 2026 que comienza en apenas ocho días va a dar algunos problemas al Castellón. El club valenciano disputa los playoffs de ascenso a Primera División frente al Almería y, debido al gran torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, no podrá contar con dos piezas pesadas en su extremo izquierdo.

Por un lado, Brian Cipenga, convocado por la República Democrática del Congo. Durante la temporada, el futbolista ha repartido nueve asistencias, que lo han llevado a convertirse en el máximo asistente del club y ha anotado seis goles. El congoleño termina contrato el 30 de junio y queda libre a partir de esa fecha.

Por otro lado, Awer Mabil, llamado por la selección de Australia. El jugador ya se perdió el último encuentro ante el Eibar porque se marchó a jugar un amistoso con la selección. A lo largo de esta temporada, ha anotado tres goles y ha dado seis asistencias. En su caso, tiene contrato hasta el 2028 y volverá a Castalia la próxima campaña.

Además de estas ausencias, Pablo Hernández tampoco podrá contar con Jeremy Mellot debido a la lesión que sufre en el bíceps femoral que sufrió hace unas semanas frente al Cádiz.

Cabe destacar que la temporada pasada el Almería se vio en un escenario similar puesto que el conjunto andaluz perdió a Luis Suárez y Marc Pubill en la lucha por el ascenso a la máxima categoría. En el caso del primero, fue convocado por la absoluta de Colombia de cara a las eliminatorias para la clasificación para el Mundial 2026. En el caso de Pubill, el español acudió con la sub21 para la preparación del Europeo.