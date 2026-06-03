El paso al frente de Enrique Riquelme en plena tensión con Florentino Pérez

El pasado 27 de mayo, Enrique Riquelme solicitó el registro de dos marcas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). De ahí, las palabras pronunciadas por Florentino Pérez en un encuentro con peñas en Toledo: "El candidato parece más preocupado por escribir una marca personal en el registro de marcas que hacerse famoso en vez de venir a proponer algo serio para el Real Madrid. El club merece un respeto y los socios del Real Madrid se merecen un respeto. Y no se puede ser presidente maltratando a los símbolos del club", afirmó.

La primera es una circunferencia con los límites en dorado y fondo blanco donde se incluyen sus iniciales ‘ER’ en el mismo tono de color. Junto a ella, el nombre y apellido del candidato. La inscripción de esta marca se realizó en cuatro categorías del registro —sistema que ordena los productos y servicios que una marca puede proteger según la clasificación de Niza—.

En primer lugar, la 9, relacionada con los medios audiovisuales como podcasts, apps, grabaciones de audio y vídeo, software y publicaciones electrónicas. Le sigue la clase 16, referida al papel y vinculada tanto a prensa, productos de imprenta, libros y fotografías. En el caso de la 35, conectada con publicidad y gestión de negocio, cubriendo desde campañas y sondeos hasta imagen corporativa o relaciones públicas. Por último, la 41 reúne la formación, el entretenimiento y el deporte, asimismo incluye la producción de podcasts, conferencias y congresos.

La solicitud de registro de esta marca se hizo mediante el abono vía telemática de una tasa de 376,4 euros. Esto es así ya que por la primera clase se paga la tasa base que oscila entre los 127,88 euros si se realiza el trámite de forma online o los 150,45 euros si se hace de forma no electrónica. En las clases sucesivas el precio baja a 82,84 o 97,48 euros, dependiendo también de la manera de realizar el pago, electrónica o no.

La segunda marca defiende directamente el emblema de su campaña, ‘Legado y futuro’. Sobre un fondo cuadrado negro, ‘Legado y’ aparecen en blanco mientras ‘Futuro’ tiene tonalidad dorada. Debajo de este lema, aparece su nombre en dorado. Con esta marca, Enrique Riquelme protegió dos clases, aquellas vinculadas a publicidad y eventos —clases 35 y 41— y el coste fue inferior, 210,72 euros.

Siguiendo con el procedimiento

La solicitud de registro se hizo en una franja de unos veinte minutos, siendo la primera acción a las 13:26. Un día más tarde, el 28 de mayo, el fundador de Cox realizó algunas modificaciones y tuvo que pagar 20,11 euros en cada marca. Por ello, el coste total ascendió a más de 620 euros y, por el momento, el proceso se encuentra "en tramitación: anotación de solicitud". Desde la OEPM se debe revisar la solicitud y completar los datos del expediente referidos a representante —en caso de haberlo—, domicilio del titular —Jose Enrique Riquelme Vives— y la fecha en la que se publicarán.

La Oficina Española de Patentes y Marcas debe comprobar que las marcas son compatibles con alguna otra que ya se encuentre registrada. El plazo puede extenderse desde julio hasta septiembre, pudiendo presentarse una oposición a ese reconocimiento en los dos meses posteriores a su aprobación. Con lo cual, Enrique Riquelme podría recibir la respuesta definitiva a su petición en el mes de noviembre, unos seis meses más tarde de comenzar con el proceso y pasadas las elecciones, fijadas el domingo 7 de junio en Valdebebas.