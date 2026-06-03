Enrique Riquelme elige a Fernando Hierro para dirigir la cantera del Real Madrid

El empresario y aspirante a la presidencia de la entidad de Concha Espina, Enrique Riquelme, ha dado un nuevo paso en la configuración de su hipotético organigrama deportivo. A través de un mensaje publicado en la red social X, el candidato ha anunciado que el histórico exjugador del club blanco será el máximo responsable de las categorías inferiores si logra imponerse en las urnas. De este modo, el que fuera capitán del conjunto merengue asumiría el mando de las instalaciones de Valdebebas con el objetivo de revitalizar la estructura formativa de la institución.

En su comunicado, Riquelme subrayó la necesidad de implementar una profunda transformación en la gestión de las jóvenes promesas que se forman en la Ciudad Real Madrid. "La Fábrica necesita algo más que talento. Necesita liderazgo, exigencia y madridismo", expresó el candidato. Asimismo, detalló que la incorporación del veterano exfutbolista tiene como misión principal ayudar a construir una cantera fundamentada en una sólida estructura deportiva, que inculque los valores tradicionales del club y potencie la ambición de los canteranos por triunfar y consolidarse en la primera plantilla.

La figura elegida para este cometido no es un nombre cualquiera en la historia del madridismo. El malagueño disputó más de seiscientos partidos oficiales con la camiseta blanca, levantando numerosos títulos, entre ellos tres Copas de Europa. Más allá de su brillante trayectoria sobre el césped, cuenta con una dilatada experiencia en los despachos. Cabe recordar su etapa como director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol, donde fue pieza clave en la época más exitosa de la selección nacional, así como su posterior paso por otros clubes, lo que le otorga un perfil idóneo para asumir la dirección del fútbol base.

Este anuncio se suma a los movimientos estratégicos que el empresario alicantino viene desgranando en los últimos días para conformar un proyecto sólido frente a la actual junta directiva. Previamente, Riquelme ya había confirmado un acuerdo con otra leyenda de la institución, Raúl González, para que asuma el cargo de director deportivo del primer equipo. La intención del aspirante es rodearse de figuras emblemáticas que conozcan a la perfección la idiosincrasia de la entidad y que gocen del respeto unánime de los socios, apostando por un modelo que integre la experiencia de los veteranos con una gestión empresarial moderna y eficiente.

Con estos nombramientos, el escenario electoral en el conjunto de Chamartín comienza a definirse con mayor claridad. La pugna por el sillón presidencial obliga a los diferentes candidatos a presentar alternativas creíbles y proyectos deportivos que ilusionen a la masa social. La apuesta por renovar la cantera y confiar en mitos del pasado reciente busca apelar al sentimiento de pertenencia de los aficionados, estableciendo un claro contraste con el modelo actual y sentando las bases de lo que podría ser una nueva etapa en la gestión deportiva de uno de los clubes más laureados del mundo.