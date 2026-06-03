Hazard ironiza con su carrera y lanza su propia hamburguesa para el Mundial 2026

Eden Hazard, exfutbolista del Chelsea y del Real Madrid, ha anunciado la creación de una hamburguesa de edición limitada bajo el nombre de ‘The Eden’. Con motivo del Mundial 2026, el belga se ha asociado a la cadena de restaurantes de comida rápida Quick para lanzar esta nueva línea.

Una muestra más de que hace oídos sordos a todas las críticas recibidas a lo largo de su carrera por su estado físico. Entre otras, en 2011, Hazard fue señalado por irse a comer una hamburguesa tras ser sustituido en un partido con Bélgica. Este hecho provocó que fuera sancionado durante dos encuentros por parte del seleccionador del momento, Georges Leekens.

La hamburguesa podrá adquirirse en determinados locales de Quick, con tres opciones para elegir: carne de res, pollo o pescado. Además, el resto de ingredientes son: doble porción de queso cheddar derretido, cebolla frita, tomate, lechuga iceberg y salsa andalouse —un famoso condimento belga—. Todo ello recogido en dos panes con hierbas andalouse.

Esta iniciativa tiene un fondo social. Una parte de los ingresos generados por la venta de ‘The Eden’ será donada a QuickFix. Se trata de un programa enfocado en renovar campos deportivos en Bélgica y fomentar que surjan nuevos talentos futbolísticos.