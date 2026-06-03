Jordi Alba dice que el Atlético le robó una Liga, pero obvia que Negreira ayudase al Barcelona

Jordi Alba ha sido entrevistado por Mario Suárez en el podcast de este último, titulado El Camino de Mario. La entrevista se ha publicado en el canal de YouTube de Mario Suárez bajo el nombre MARIO'S JOURNEY #13 | JORDI ALBA. En esta charla entre exfutbolistas, Jordi Alba repasó varios momentos clave de su trayectoria profesional.

Entre otras muchas cosas, Jordi habló de la Liga de 2014 que el Atlético de Madrid ganó en el Camp Nou. Los culés se quejan del fuera de juego de Messi en el 2-1 anulado por Mateu Lahoz. El Atlético de Madrid empató finalmente a uno con un gol de Diego Godín y se llevó la primera Liga de Diego Simeone.

"¡Robada! Estaba Mateu (Lahoz), ¿no? Madre mía...", comentó Jordi cuando Mario Suárez le habló de la Liga que también él ganó en el Camp Nou con el Atlético de Madrid.

Hay que recordar que una jornada antes, frente al Málaga CF, el Atlético de Madrid se vio perjudicado por una decisión arbitral. Si hubiese ganado ese partido, habría llegado al Camp Nou como campeón sin depender de nadie.

Lo curioso es que acusando de robo a otros, Jordi Alba no habla en ningún momento del caso Negreira. Jordi Alba mantiene que le robaron la Liga de 2014 por el 1-1 del Atlético de Madrid en el Camp Nou. Sin embargo, el lateral no cree que pagar 8,4 millones a Negreira influyese en otros títulos ganados por el FC Barcelona durante décadas.

Hay que recordar que en 2014 también hubo registros de pagos al vicepresidente del CTA. Durante esa temporada, hubo muchas decisiones cuestionables que también beneficiaron al FC Barcelona. Jordi Alba, en ese caso, no sabe o no contesta.