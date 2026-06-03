La camiseta que todo el mundo lleva en España... y la mayoría son falsas

¿Cuántas veces has ido por la calle y te has cruzado con alguien que lleva la segunda camiseta de España para el Mundial de 2026? Seguramente tu respuesta tenga una cifra doble porque es evidente que a día de hoy es la camiseta de fútbol más vendida. Pero hay una curiosidad y es que la mayoría de las personas no tiene la auténtica.

Esta es la camiseta:

En los últimos años se ha perfeccionado el diseño de camisetas falsas y eso ha provocado que la gente apueste más por ellas que por las auténticas, sobre todo por el precio. Una camiseta falsa, de peor calidad pero casi idéntica a las originales, cuesta de media unos 20 euros. Las auténticas se van a tres cifras.

La mayoría de los seguidores del fútbol que quieren camisetas para usarlas y no para coleccionar están apostando por las versiones baratas y están comprando gran cantidad de ellas. "Por el precio de una de 100 euros me compro cinco", dicen personas a las que Libertad Digital ha preguntado.

El problema de estas camisetas es el precio que tienen marcas como Adidas o Nike. En las versiones de jugador de muchas de ellas se llega a los 140 euros mientras que la normal es de aproximadamente 100. Si se añaden dorsales, nombres de jugadores y logos, el precio se dispara. Estando la economía doméstica como está, la gente opta por ahorrar dinero.

Los clubes no quieren dar datos, pero es evidente el cambio de tendencia en los últimos dos años. Además, se ve mucho el toque vintage, ya que las réplicas no oficiales están ofreciendo además camisetas de los años 90 o 2000. Aquellos que en su día no se las pudieron comprar o que quieren lucir ese toque retro también optan por las falsas.

Lo que también es evidente es la mejora de las falsificaciones. Ya no son camisetas de ínfima calidad ni tienen errores groseros como un logo mal dibujado o la ausencia de escudos o publicidades. Son réplicas idénticas si no tienes el ojo bien entrenado. El Mundial ha disparado la petición de este tipo de camisetas y las marcas están preocupadas. ¿Quizá habría que bajar los precios? Eso piensan algunos.