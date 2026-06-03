La FIFA analiza un informe que cuestiona el cambio del Código Ético de la RFEF durante el caso Negreira

La FIFA mantiene bajo análisis un informe denominado Pelícano 2.0 que examina modificaciones introducidas en el Código Ético de la RFEF y su posible repercusión sobre procedimientos vinculados al caso Negreira, según una investigación publicada por The Objective. De acuerdo con ese medio, el documento también habría sido remitido a la UEFA y ambas instituciones habrían confirmado la recepción del expediente para su estudio.

Según explica The Objective, el núcleo del informe se sitúa en una reforma normativa aprobada por la Asamblea General de la RFEF en junio de 2021, momento que el documento considera especialmente relevante por coincidir con un periodo clave dentro del marco temporal relacionado con el caso Negreira. La investigación periodística sostiene que el procedimiento seguido para introducir esos cambios genera dudas sobre el cumplimiento de los cauces internos previstos dentro de la estructura federativa.

El informe sostiene que el nuevo texto ético habría reducido significativamente el alcance temporal para perseguir determinadas infracciones vinculadas con corrupción y conductas similares dentro del ámbito federativo. El medio recuerda que versiones anteriores del código contemplaban márgenes de actuación más amplios y que la modificación aprobada en 2021 vinculó los plazos a la normativa ordinaria aplicable.

La publicación señala además que el informe cuestiona tanto el contenido como el procedimiento utilizado para aprobar la reforma. Entre los aspectos mencionados figura que los cambios no habrían sido sometidos previamente al órgano correspondiente ni habrían sido expuestos de forma específica durante el orden del día de la Asamblea, extremo que el documento interpreta como una anomalía en el proceso de aprobación.

Otro de los elementos que destaca la investigación es el encaje de esta reforma con los criterios disciplinarios internacionales. El informe considera que determinados estándares defendidos históricamente por la UEFA y la FIFA en materia de integridad deportiva mantienen enfoques más estrictos frente a conductas relacionadas con corrupción o alteración de la competición.

El contexto de esta revisión se produce mientras continúa abierto el denominado caso Negreira, una investigación originada tras conocerse pagos del FC Barcelona a empresas vinculadas con el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, realizados durante varios años mientras ocupaba responsabilidades dentro del arbitraje español. La existencia de esos pagos ha sido acreditada dentro de la investigación judicial, aunque el procedimiento continúa abierto y sin resolución definitiva sobre responsabilidades deportivas o penales.

Por el momento, ni la FIFA ni la UEFA han anunciado la apertura formal de expediente derivado de este informe ni han comunicado medidas concretas. El proceso se encuentra en fase de análisis documental y no supone, por sí mismo, una decisión sancionadora ni una conclusión definitiva sobre los hechos expuestos en el dossier.