La piratería asalta el Mundial 2026: pérdidas millonarias ante la inacción gubernamental

La celebración del próximo campeonato mundial de fútbol va a suponer un duro golpe para el comercio formal en Norteamérica debido a la proliferación de la economía sumergida. La venta de artículos falsificados relacionados con la Copa del Mundo de 2026 alcanzará cifras alarmantes en la capital mexicana, superando los 400 millones de pesos, lo que equivale a unos 23 millones de dólares o casi 20 millones de euros. Este fenómeno representa un ataque directo a los derechos de propiedad intelectual y al libre mercado reglado, pilares fundamentales para la creación de riqueza.

Según las estimaciones elaboradas por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), el auge de las copias piratas impactará severamente en las arcas públicas. El organismo empresarial ha calculado una merma en la recaudación del IVA superior a los 64 millones de pesos, esto es, unos 3,7 millones de dólares. El presidente de esta institución, Vicente Gutiérrez, ha señalado que el impacto sobre las marcas registradas y el comercio legal superará las previsiones iniciales únicamente en la zona de la capital, lo que supone un varapalo para los empresarios que cumplen con la ley.

El mercado de las falsificaciones se centrará especialmente en prendas de vestir como camisetas, además de balones, estampas y trofeos conmemorativos. La Canaco CDMX estima que este tipo de mercancías llegará a representar hasta el 25 % de los ingresos totales obtenidos por la venta ilegal en el Centro Histórico de la ciudad. A pesar de los operativos de las fuerzas de seguridad, el problema sigue lejos de resolverse. Recientemente, una redada policial logró la incautación de más de 80.000 productos falsificados con los logotipos de la FIFA y de diferentes firmas deportivas, un alijo que las autoridades han valorado en 15,3 millones de pesos.

No obstante, el problema rebasa con creces los límites del centro neurálgico de la metrópoli. Gutiérrez ha advertido que la proliferación de locales dedicados a la distribución masiva de bienes de origen asiático se ha extendido por muy diversas zonas. A este volumen incontrolable de contrabando hay que sumar la extensa malla de mercados callejeros, distribuidos por toda la zona metropolitana y tolerados a menudo por las administraciones. Esta vasta red de distribución ilícita hace que el cálculo real del daño económico resulte casi imposible de determinar con total exactitud.

Frente a este crítico escenario, y a falta de un tiempo considerable para que el torneo comience el próximo 11 de junio, las organizaciones empresariales exigen una respuesta gubernamental más firme. La Canaco CDMX defiende la implantación urgente de una estrategia de contención contundente para evitar que las redes de la falsificación capturen la inmensa demanda generada por la competición. Proteger la iniciativa privada y garantizar la estricta igualdad ante la ley frente a la competencia desleal del comercio clandestino se vuelve una urgencia inaplazable.