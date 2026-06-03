La polémica por las entradas y las primas amenaza a Francia antes del Mundial 2026

La selección francesa apenas lleva una semana concentrada y ya ha surgido el primer foco de tensión antes del inicio del Mundial 2026. Lejos de cuestiones deportivas o tácticas, el conflicto gira en torno a un asunto mucho más cotidiano: las entradas para familiares y allegados de los futbolistas.

La polémica viene cuando la Federación Francesa de Fútbol (FFF) comunicó a los internacionales que cada jugador dispondrá únicamente de ocho entradas para los encuentros del torneo, de las cuales solo dos serán gratuitas. Las seis restantes deberán ser abonadas por los propios futbolistas o por quienes las utilicen.

Esta decisión de la FIFA no ha sentado bien en el vestuario y ha abierto un debate que amenaza con enturbiar el ambiente previo a una competición en la que Francia figura entre las grandes favoritas. De hecho, según varios medios franceses, los jugadores consideran que la cantidad asignada de entradas está muy por debajo de sus expectativas.

No debemos pasar por alto que la mayoría de los integrantes de la selección cuenta con familiares, amigos y personas cercanas que desean acompañarlos durante el campeonato, especialmente en una cita tan importante como un Mundial.

Además, el hecho de que el torneo se dispute principalmente en Estados Unidos incrementa las dificultades logísticas. El motivo es que los desplazamientos son largos, los costes de viaje elevados y la planificación requiere una organización considerable. En ese contexto, los futbolistas entienden que disponer de únicamente ocho entradas supone una limitación excesiva para quienes quieren compartir la experiencia con su entorno más cercano.

La situación quedó patente durante la visita de Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa, a la concentración del equipo. Aunque el encuentro transcurrió sin incidentes ni enfrentamientos públicos, los jugadores trasladaron de manera directa su desacuerdo con las condiciones establecidas por el organismo.

El problema va más allá de las localidades

Más allá del número de entradas, el malestar radica en la sensación de que la federación no ha mostrado suficiente flexibilidad ni sensibilidad hacia las necesidades de la plantilla. Los internacionales consideran que, dada la magnitud del torneo y el nivel de exigencia al que estarán sometidos durante varias semanas, contar con el apoyo cercano de familiares y amigos resulta fundamental.

Desde la FFF, sin embargo, defienden la medida argumentando razones económicas y organizativas. Recordemos que el Mundial 2026 será uno de los más complejos desde el punto de vista logístico debido a las enormes distancias entre sedes y al elevado coste que supone movilizar a toda la expedición. Por tanto, la federación pretende controlar el reparto de entradas y evitar un incremento desproporcionado de los gastos asociados al torneo. Sin embargo, esa explicación no ha terminado de convencer a unos jugadores que consideran que la institución debería realizar un esfuerzo adicional.

Otro frente abierto: las primas del Mundial

La cuestión de las entradas no es el único asunto que enfrenta actualmente a la federación y al vestuario. De hecho, en los últimos días, las negociaciones sobre las primas por participación y resultados también han generado diferencias en los últimos días.

Philippe Diallo comunicó a los jugadores una reducción de los bonus previstos inicialmente, justificando la decisión por el elevado coste económico que supondrá la estancia de la selección en Norteamérica. Aunque las conversaciones continúan abiertas, las posturas parecen haberse acercado y existe optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

Un conflicto menor, pero con valor simbólico

A nivel deportivo, nadie considera que estas discrepancias vayan a afectar seriamente al rendimiento de la selección. Francia está acostumbrada a convivir con una enorme presión mediática y con debates internos que, en muchas ocasiones, terminan quedando en segundo plano cuando comienza la competición.

Sin embargo, el episodio tiene un valor simbólico importante. Refleja una cierta distancia entre la federación y un grupo de jugadores que reclama una mayor capacidad de diálogo y una mayor consideración hacia sus necesidades.

No es la primera vez que la selección francesa vive situaciones similares. En los últimos años han existido desacuerdos relacionados con la gestión de los derechos de imagen, los compromisos publicitarios e incluso el tratamiento médico de algunos futbolistas. En varias ocasiones, figuras como Kylian Mbappé han protagonizado desencuentros con la federación por cuestiones ajenas al terreno de juego.

El objetivo: evitar distracciones antes del debut

Como muestra de buena voluntad, la plantilla participó esta semana sin objeciones en diversos actos comerciales organizados por los patrocinadores de la federación. Un gesto interpretado como una señal de profesionalidad y compromiso por parte de los jugadores, que desean resolver el conflicto sin generar una crisis mayor.

Ahora, la responsabilidad recae sobre los dirigentes federativos, que deberán encontrar una fórmula para satisfacer las demandas del vestuario sin comprometer la organización del torneo.

Con Didier Deschamps al mando y una generación liderada por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, Francia aspira a luchar por el título mundial. Pero antes de centrarse exclusivamente en el fútbol, la selección necesita cerrar cuanto antes los asuntos pendientes fuera del campo. Resolver el debate sobre las entradas y las primas será clave para que el foco vuelva a estar donde todos quieren: sobre el césped.