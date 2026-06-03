Leo Messi, premio Princesa de Asturias de los Deportes

El futbolista argentino Lionel Messi ha sido distinguido este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos del panorama internacional. El galardón reconoce una trayectoria irrepetible que ha marcado una época en el deporte mundial y que ha convertido al rosarino en una de las figuras más influyentes de la historia del fútbol.

A sus 38 años, Messi suma un palmarés difícilmente igualable. Campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, vencedor de múltiples títulos con el FC Barcelona, el Paris Saint-Germain y el Inter Miami, el atacante también ostenta el récord de ocho Balones de Oro y numerosos reconocimientos individuales que lo sitúan entre los mejores deportistas de todos los tiempos.

El jurado ha valorado no solo sus éxitos deportivos, sino también su impacto global y su dimensión humana. Y es que, a través de la Fundación Leo Messi, el argentino ha impulsado numerosos proyectos solidarios vinculados a la salud y la infancia, una labor que complementa una carrera deportiva caracterizada por la excelencia, la constancia y el juego limpio.

La concesión del premio pone fin además a una larga espera para una figura que durante años apareció entre los nombres más citados para recibir este reconocimiento. Su legado trasciende las estadísticas y los títulos: Messi ha redefinido el fútbol moderno con un estilo único, basado en el talento, la creatividad y la capacidad para decidir partidos y campeonatos.

Con este galardón, la Fundación Princesa de Asturias distingue a una leyenda viva del deporte universal, un referente para varias generaciones de aficionados y deportistas. Messi añade así un nuevo hito a una carrera extraordinaria, consolidando una figura cuyo impacto va mucho más allá de los terrenos de juego.

Cabe destacar también que en las ediciones más recientes, este galardón ha recaído en la jugadora de bádminton española Carolina Marín; el atleta keniano Eliud Kipchoge; la Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados; la nadadora española Teresa Perales; el piloto español Carlos Sainz; la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn; los alpinistas Reinhold Messner (italiano) y Krzysztof Wielicki (polaco), y la selección masculina de rugby de Nueva Zelanda, conocida como los All Blacks.