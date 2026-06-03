"No garantiza el voto real del socio"

En una nueva edición de El Primer Palo, el programa deportivo nocturno de esRadio dirigido por Juanma Rodríguez, los temas tratados han sido las intervenciones de Enrique Riquelme desde Cataluña y el vídeo emitido por Florentino sobre la no venta del club.

El joven empresario ha generado una enorme expectación al anunciar que desvelará el nombre de un fichaje de primer nivel mundial durante su próxima aparición en el conocido programa de televisión El Hormiguero. Los tertulianos debaten con escepticismo sobre la identidad del futbolista misterioso, apuntando mayoritariamente al delantero noruego Erling Haaland, aunque recuerdan que este tipo de maniobras publicitarias pueden volverse en contra de la candidatura si el entorno del jugador sale a desmentir el acuerdo de inmediato.

Sergio Fernández se muestra especialmente crítico con la estrategia de comunicación de Riquelme, argumentando que "buscar notoriedad en formatos de entretenimiento busca el impacto fácil entre los aficionados más jóvenes pero no garantiza el voto real de los socios de la entidad". Por contra, se destaca la contundente respuesta del actual presidente, Florentino Pérez, quien ha salido al paso de las especulaciones sobre el futuro institucional de la entidad blanca mediante la difusión de un vídeo explicativo de carácter marcadamente corporativo y pacificador.

En dicha comparecencia, el mandatario defiende con firmeza que el Real Madrid seguirá perteneciendo bajo cualquier circunstancia al 100% de sus socios, descartando cualquier intento de privatización. No obstante, abre la puerta a una fórmula de modernización económica consistente en la creación de una sociedad filial, controlada totalmente por el club, de la que podría venderse de forma simbólica una participación máxima del 5% a un inversor externo. Esta medida técnica serviría para tasar de manera objetiva el valor real de mercado de la marca sin conceder ningún poder político ni capacidad de decisión a agentes ajenos a la masa social madridista.

Asimismo, los colaboradores de esRadio analizan los movimientos que se están produciendo en la parcela de fichajes de cara a la planificación de la próxima temporada, con nombres propios que empiezan a sonar con fuerza en el entorno de Concha Espina. Entre las opciones prioritarias para reforzar el plantel se destacan el lateral derecho de Inter de Milán, Denzel Dumfries, tasado en unos 20 millones de euros, y el central del Liverpool, Ibrahima Konaté, un perfil defensivo muy cotizado que aportaría juventud y contundencia física a la zaga madridista.

Por otro lado, se debate con dureza la propuesta de la candidatura opositora de colocar a Raúl González Blanco como futuro director deportivo del Real Madrid. Para Sergio Fernández, esta iniciativa carece de un plan estructural serio y acusa a Riquelme de utilizar la figura de la leyenda blanca como un mero reclamo electoralista, comparando su situación con la de un "cromo" destinado a captar simpatías rápidas, en contraposición al sólido modelo de gestión profesional encarnado por José Ángel Sánchez.

El foco informativo se traslada también a la Ciudad Condal con la conexión de Marsal Lorente, quien analiza la delicada situación que rodea el futuro de Julián Álvarez. El Barcelona intenta dilatar las negociaciones para abaratar su traspaso, después de que el Atlético de Madrid rechazara una oferta formal de 100 millones de euros. Los analistas censuran el rumbo deportivo del club rojiblanco bajo el mandato del fondo de inversión Apollo, lamentando que la posible salida del delantero argentino suponga un alarmante síntoma de debilidad competitiva para una entidad que parece priorizar los balances financieros sobre los éxitos deportivos.