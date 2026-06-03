Revolución Mourinho: las bajas y los cinco fichajes que pide para su nuevo Real Madrid

José Mourinho no pierde el tiempo... A pocos días de las elecciones a la presidencia madridista y, por tanto, a la espera de los detalles de la planificación deportiva del Real Madrid, el entrenador portugués ya habría comenzado a diseñar la estructura del equipo que desea construir para el futuro inmediato del conjunto blanco.

Tanto es así que, según ha podido saber Libertad Digital, el técnico luso ya habría comunicado internamente una relación de futbolistas que no entrarían en sus planes deportivos. Una lista que mezcla jugadores consolidados, jóvenes promesas y algunos nombres que hasta hace poco parecían tener un papel importante dentro del proyecto madridista.

Los futbolistas señalados por Mourinho serían Raúl Asencio, Fran García, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono y Rodrygo Goes. Una relación de nombres en la que algunos no han tardado en generar sorpresa entre aficionados y analistas por el peso de algunos de ellos dentro del actual vestuario.

Rodrygo y Camavinga, las decisiones más llamativas

De todos los futbolistas mencionados, los casos de Rodrygo y Camavinga son probablemente los que más llaman la atención. Ambos han sido considerados durante años piezas estratégicas para el presente y el futuro del Real Madrid.

Recordemos que, en los últimos tiempos, Rodrygo ha protagonizado actuaciones decisivas en competiciones nacionales e internacionales y, pese a haber convivido con una fuerte competencia en ataque, siempre ha contado con la confianza de los distintos cuerpos técnicos que han pasado por el club. Además está recuperándose de una lesión de rodilla que le ha tenido alejado del terreno de juego durante prácticamente toda la temporada 2025/26...

Por su parte, Camavinga ha destacado por su polivalencia, capacidad física y margen de crecimiento. De hecho, a sus 23 años, el internacional francés sigue siendo visto por muchos como uno de los centrocampistas con mayor proyección del fútbol europeo.

La inclusión de ambos en una hipotética lista de salidas reflejaría la intención de Mourinho de acometer una profunda transformación del equipo y apostar por un perfil de futbolista más adaptado a su idea de juego.

🚨🚨Mourinho ya le ha dado la lista de jugadores con los que no cuenta 🚨🚨 Raúl Asencio

Fran García

Dani Ceballos

Eduardo Camavinga

Franco Mastantuono

Rodrygo 🚨🚨Y también ha pedido estos refuerzos 🚨🚨 Dumfries

Konate

CALAFIORI Le gustaría Bernardo Silva, pero hay… pic.twitter.com/P8NmvDBjGH — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) June 3, 2026

Los refuerzos que ha solicitado el técnico portugués

Paralelamente a las posibles bajas, Libertad Digital confirma que Mourinho también ha trasladado una serie de peticiones para reforzar distintas posiciones de la plantilla.

El primero de los nombres es Denzel Dumfries. El lateral neerlandés destaca por su potencia física, recorrido ofensivo y capacidad para ocupar toda la banda derecha. Por tanto, su perfil encajaría perfectamente en un sistema que exija intensidad y profundidad desde los carriles.

Otro de los futbolistas que aparecen en la agenda es Ibrahima Konaté. El central francés aportaría velocidad, contundencia y capacidad para defender espacios amplios, características muy valoradas por Mourinho para construir una defensa sólida y competitiva.

Estos dos ya empezaban a sonar en las redes sociales, pero la tercera petición, que esta es más novedosa, sería Riccardo Calafiori. Recordemos que el defensor italiano se ha convertido en uno de los zagueros más cotizados del continente gracias a su versatilidad, calidad en la salida de balón y capacidad para actuar tanto como central como lateral izquierdo.

Bernardo Silva, el gran deseo

Sin embargo, el nombre que más ilusiona al técnico portugués sería Bernardo Silva. El internacional luso lleva años consolidado como uno de los centrocampistas más completos del fútbol europeo gracias a su inteligencia táctica, creatividad y capacidad para generar ventajas entre líneas.

No obstante, su fichaje se presenta extremadamente complicado. No hay que pasar por alto que el jugador cuenta con numerosos pretendientes y cualquier operación requeriría una importante inversión económica, además de superar una fuerte competencia en el mercado internacional.

Aun así, Mourinho considera que Bernardo podría convertirse en una pieza diferencial para elevar el nivel competitivo del equipo en los próximos años.

Mateus Fernandes, una apuesta de futuro

Junto a nombres contrastados también aparece el de Mateus Fernandes. El centrocampista portugués es considerado una de las grandes promesas del fútbol luso y encaja en la filosofía de incorporar talento joven con margen de crecimiento.

Su llegada tendría un perfil diferente al de otras operaciones más mediáticas, pero permitiría reforzar el centro del campo con una apuesta estratégica a medio y largo plazo.

Dos jugadores absolutamente intocables

Si hay algo que Mourinho tiene claro, siempre según la información que ha recabado Libertad Digital, es que existen dos futbolistas sobre los que debe construirse el proyecto: Federico Valverde y Jude Bellingham.

El uruguayo representa la intensidad, el liderazgo y la capacidad competitiva que tanto valora el entrenador portugués. Por su parte, Bellingham está llamado a ser el gran referente del Real Madrid durante la próxima década gracias a su talento, personalidad y enorme influencia en el juego.

Ambos serían considerados intransferibles y constituirían el núcleo sobre el que giraría la nueva etapa madridista. Una reconstrucción que, de confirmarse estos movimientos, podría convertirse en una de las más profundas y sorprendentes de los últimos años en el Santiago Bernabéu.