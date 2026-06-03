Rosa y blanca: así es la nueva camiseta del Real Madrid que cuesta entre 100 y 150 euros

El Real Madrid y adidas han presentado la camiseta para la temporada 2026-27, en concreto la primera equipación que incluye el blanco como color principal y el rosa como secundario.

Así explica el Real Madrid su nuevo modelo de camiseta:

El Real Madrid y adidas presentan la camiseta para la temporada 2026-27, creada para celebrar el legado de elegancia del Real Madrid. Se trata de una equipación con un diseño moderno, que integra elementos gráficos inspirados en las joyas de la corona del escudo de nuestro club, reflejando excelencia, artesanía y mentalidad ganadora. El blanco de la camiseta se combina con detalles en verde oscuro en el cuello y los puños de las mangas. Además, las tres franjas adidas de los hombros aparecen en color rosa. Diseñada para las exigencias del rendimiento de élite, la camiseta posee la última tecnología de adidas para maximizar el flujo de aire y mantener a los jugadores frescos durante los partidos.

Los modelos principales del anuncio han sido Vinícius, Mbappé y Bellingham, aunque también hay representación del resto de la plantilla masculina y femenina.

Los precios son, como es habitual, caros: 100 euros la normal sin nombre ni dorsal y 150 la versión player sin nombre y sin dorsal. Tampoco incluyen logos como el de la Champions.