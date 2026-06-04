El caso Haaland reaviva el fantasma de Figo en el Madrid

Erling Haaland. Ese fue el jugador estrella que anunció Enrique Riquelme que llegará al Real Madrid si consigue vencer en las elecciones del próximo 7 de junio a la presidencia del club. No solo eso, el candidato se comprometió a pagar la cuota de los socios en el caso de salir elegido y no cumplir con la promesa. Sin embargo, existe un gran revuelo en torno a esta afirmación después de que el entorno cercano del futbolista haya desmentido la información.

Esta situación recuerda, en algunos aspectos –anuncio y negaciones–, a lo vivido durante la candidatura de Florentino Pérez hace 26 años. Siendo entonces aspirante a ocupar la presidencia de la entidad blanca en el año 2000, Florentino anunció que, de ganar las elecciones, ficharía a Luis Figo –futbolista en las filas del FC Barcelona–.

Desmentidos posteriores

En el caso de Haaland, dos horas después de que Riquelme hiciera pública la noticia en El Hormiguero, Alfie Haaland –padre del futbolista– y su agente Rafaela Pimenta afirmaron: "Todo muy entretenido pero no es verdad. Deseamos lo mejor a los dos candidatos del Madrid". En las primeras horas del día, ha sido el Manchester City, club al que pertenece, quien ha avanzado a través de Marca que se encuentran analizando acciones legales contra Riquelme.

Durante el caso de Figo, el delantero portugués desmintió que hubiese firmado un precontrato con Florentino Pérez asegurando en una entrevista de Sport que "no estoy tan loco" como para hacer eso. Además, señaló que "con toda la seguridad del mundo" acudiría al Camp Nou para integrarse a la convocatoria de Lorenzo Serra Ferrer e iniciar los entrenamientos con vistas a la próxima temporada.

Para Florentino Pérez, el desenlace tuvo un broche de oro ya que ganó las elecciones el 16 de julio de 2000 y arrebató al FC Barcelona a su capitán, evidenciando la voluntad de cumplir con todo lo que fuera prometiendo.

El compromiso de Riquelme con Haaland

Según informa El Mundo, el presidente de Cox llevaba varios años manteniendo conversaciones con el futbolista, concretamente el fichaje se habría fraguado en 2021. En aquella época, el noruego estaba en la plantilla del Borussia Dortmund y terminó saliendo hacia Manchester.

Haciendo alusión a esa relación existente, Riquelme publicó una imagen en julio de 2022 junto a Erling Haaland y el cantante Ozuna con el mensaje: "De pretemporada". Ignacio Maluquer –entonces dueño del festival de Starlite– y Sandra García-Sanjuán Machado –presidenta ejecutiva de Starlite– también aparecen en la fotografía.

El diálogo se habría retomado hace dos semanas, sin contar con la representante Rafaela Pimenta y solo con la presencia del padre del futbolista. El escenario elegido fue un lujosísimo hotel de la Milla de Oro de Marbella donde Riquelme y Alfie Haaland estuvieron cenando, tras haber firmado un preacuerdo de fichaje con la condición de que triunfe la candidatura del empresario de Cox.