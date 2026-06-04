El entorno de Haaland tras el anuncio de Riquelme: "No es verdad. Deseamos lo mejor a ambos candidatos al Real Madrid"

No fue la mejor noche para el candidato a desbancar a Florentino Pérez de la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme. Se las prometía muy felices por haber logrado una entrevista en uno de los programas más vistos de la televisión: El Hormiguero. Allí anunció que ficharía a Erling Haaland, el crack noruego del Manchester City, si salía elegido presidente.

Pablo Motos enseñaba una camiseta con el número 9 y el nombre de Haaland; sin embargo, la euforia duraba poco. Tras el programa, el primer anuncio publicitario era de la campaña de Florentino Pérez y la confirmación del propio Mourinho de que iría al Madrid si Florentino sigue como presidente.

Pero por si esta jugada sabía a poco, minutos después se publicaba que el entorno de Haaland, concretamente su padre y su agente, negaban el fichaje. Al menos así lo comunicaba Fabrizio Romano, el periodista deportivo especializado en el mercado de fichajes y considerado gurú por sus adelantos altamente fiables.

🚨⚠️ EXCLUSIVE: Erling Haaland’s father Alfie and agent Rafaela Pimenta clarify Real Madrid agreement reports. "All very entertaining but NOT true. We wish all the best for both candidates in the Real Madrid elections". Exclusive statement from Alfie Haaland & Rafaela Pimenta. pic.twitter.com/Br9FzS7Emr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026

Estas declaraciones provienen de un periodista relacionado con el entorno de Haaland y que es considerado portavoz de máxima confianza de la familia del crack. Fue el que avanzó el fichaje de Haaland por el City y también compañero del padre del crack noruego en la selección del país.

Joint statement from Alfie Haaland & Rafaela Pimenta: "All very entertaining but not true. We wish all the best for both candidates in the Madrid elections." https://t.co/39u3js3D93 — Jan Aage Fjørtoft 🇳🇴 (@JanAageFjortoft) June 4, 2026

La pugna por la presidencia del Real Madrid continúa y la temperatura sube día tras día. Además de Haaland, Riquelme deslizó que también militaría en las filas del Real Madrid Rodri Hernández, otro de los cracks del City y Balón de Oro. No solo eso, Riquelme se comprometió ante notario a pagar la cuota de los 100.000 socios del Real Madrid si incumple sus promesas electorales y no trae a los dos jugadores.