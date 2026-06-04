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Fútbol

El entorno de Haaland tras el anuncio de Riquelme: "No es verdad. Deseamos lo mejor a ambos candidatos al Real Madrid"

Fabrizio Romano, gurú de los fichajes, reproduce las palabras del entorno de Haaland y desmiente su acuerdo con Riquelme: "No es verdad".

Libertad Digital
Fabrizio Romano, gurú de los fichajes, reproduce las palabras del entorno de Haaland y desmiente su acuerdo con Riquelme: "No es verdad".
Erling Haaland, en una foto compartida a través de redes sociales | @erling

No fue la mejor noche para el candidato a desbancar a Florentino Pérez de la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme. Se las prometía muy felices por haber logrado una entrevista en uno de los programas más vistos de la televisión: El Hormiguero. Allí anunció que ficharía a Erling Haaland, el crack noruego del Manchester City, si salía elegido presidente.

Pablo Motos enseñaba una camiseta con el número 9 y el nombre de Haaland; sin embargo, la euforia duraba poco. Tras el programa, el primer anuncio publicitario era de la campaña de Florentino Pérez y la confirmación del propio Mourinho de que iría al Madrid si Florentino sigue como presidente.

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Pero por si esta jugada sabía a poco, minutos después se publicaba que el entorno de Haaland, concretamente su padre y su agente, negaban el fichaje. Al menos así lo comunicaba Fabrizio Romano, el periodista deportivo especializado en el mercado de fichajes y considerado gurú por sus adelantos altamente fiables.

Estas declaraciones provienen de un periodista relacionado con el entorno de Haaland y que es considerado portavoz de máxima confianza de la familia del crack. Fue el que avanzó el fichaje de Haaland por el City y también compañero del padre del crack noruego en la selección del país.

La pugna por la presidencia del Real Madrid continúa y la temperatura sube día tras día. Además de Haaland, Riquelme deslizó que también militaría en las filas del Real Madrid Rodri Hernández, otro de los cracks del City y Balón de Oro. No solo eso, Riquelme se comprometió ante notario a pagar la cuota de los 100.000 socios del Real Madrid si incumple sus promesas electorales y no trae a los dos jugadores.

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