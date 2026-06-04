El español Carles Martínez, nuevo entrenador del Bayer Leverkusen hasta 2028

Ya es oficial. El Bayer Leverkusen ha anunciado la contratación de Carles Martínez Novell como nuevo entrenador del primer equipo hasta junio de 2028. El técnico catalán, de 42 años, abandona el Toulouse francés para asumir el reto más importante de su carrera y convertirse en el encargado de liderar una de las plantillas más ambiciosas del fútbol alemán.

La llegada de Martínez supone una apuesta decidida del conjunto germano por un perfil joven, moderno y con una reconocida capacidad para desarrollar talento. El entrenador español toma el relevo del danés Kasper Hjulmand, que abandona el cargo tras una temporada al frente del club.

La elección del Bayer pone además punto final a las especulaciones sobre el futuro del técnico catalán, cuyo nombre había aparecido en las últimas semanas vinculado a varios equipos españoles como Rayo Vallecano, Osasuna y Girona. Sin embargo, el atractivo del proyecto alemán terminó inclinando la balanza.

De la cantera al escaparate europeo

La trayectoria de Carles Martínez está marcada por una larga experiencia en el fútbol formativo. Antes de dar el salto a la élite pasó por las categorías inferiores del Espanyol y del Barcelona, además de trabajar en proyectos internacionales como Al-Rayyan, en Catar, y las selecciones juveniles de Kuwait.

Recordemos que su desembarco en el Toulouse se produjo en diciembre de la temporada 2022-23 como ayudante de Philippe Montanier. Apenas unos meses después, tras la salida del técnico francés, asumió las riendas del primer equipo y comenzó una progresión constante que no pasó desapercibida en Europa.

En su primera campaña completa logró estabilizar al conjunto francés en la Ligue 1 y posteriormente consolidó al equipo en la zona media de la clasificación. El Toulouse terminó undécimo en la temporada 2023-24, décimo en la 2024-25 y noveno en la recién finalizada campaña 2025-26.

Además, durante su etapa en el club francés consiguió disputar competiciones europeas y alcanzó las semifinales de la Copa de Francia, consolidando una identidad futbolística reconocible y competitiva.

𝐁𝐞𝐧𝐯𝐢𝐧𝐠𝐮𝐭, 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬! ✍️ Carles Martínez Novell es el nuevo entrenador del Bayer 04. ¡Bienvenido a Leverkusen! 🤝#SomosBayer04 🖤❤️ pic.twitter.com/uGsxJOdFmo — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) June 4, 2026

El aval de Fernando Carro

La contratación del técnico español ha sido respaldada públicamente por Fernando Carro, consejero delegado del Bayer Leverkusen, quien destacó la sintonía entre el proyecto del club y las características del nuevo entrenador.

"Nuestro objetivo sigue siendo competir de forma permanente al máximo nivel y seguir consolidando nuestra posición entre los clubes líderes de Europa. Estamos convencidos de que Carles Martínez encaja perfectamente en esta exigencia", señaló.

Carro destacó especialmente la capacidad del técnico para potenciar jugadores jóvenes y mantener un alto nivel competitivo de forma sostenida.

"Representa un tipo de entrenador moderno, capaz de desarrollar nuestra plantilla de gran talento, llevarla a un nivel alto y constante y conducirla hacia éxitos tangibles", añadió.

Una apuesta por el talento joven

El director deportivo del Bayer, Simon Rolfes, también explicó los motivos que han llevado al club alemán a apostar por el entrenador catalán.

Según el dirigente alemán, el análisis realizado durante las últimas semanas identificó a Martínez como el candidato ideal para liderar la siguiente etapa deportiva del equipo.

"Carles Martínez ha desarrollado con éxito a numerosos jugadores jóvenes en Toulouse y ha formado un grupo sólido con una plantilla de perfil internacional", afirmó.

Rolfes también puso en valor la formación del técnico en una de las canteras más prestigiosas del mundo.

"A estas valiosas experiencias suma una gran competencia técnica adquirida durante su etapa en la academia de formación del Barcelona. Tiene principios claros y una idea moderna del juego", destacó.

Especialista en revalorizar futbolistas

Uno de los aspectos más valorados del trabajo de Carles Martínez durante su etapa en Francia ha sido su capacidad para impulsar el crecimiento de jóvenes talentos.

Bajo su dirección, el Toulouse logró importantes beneficios económicos gracias a la revalorización y posterior venta de varios futbolistas. Casos como los de Logan Costa, Jaydee Canvot, Thijs Dallinga o Christian Mawissa permitieron al club ingresar decenas de millones de euros en traspasos durante las últimas temporadas.

Al mismo tiempo, otros jugadores como Charlie Cresswell, Yann Gboho o Guillaume Restes incrementaron notablemente su valor de mercado, reforzando la imagen de Martínez como un entrenador capaz de combinar resultados deportivos y desarrollo patrimonial.

Un salto de dimensión

La llegada al Bayer Leverkusen supone un cambio de escala para el técnico catalán. Por primera vez dirigirá a un equipo con aspiraciones reales de pelear por títulos nacionales e internacionales y que volverá a competir en Europa la próxima temporada.

Además, el movimiento confirma la creciente presencia de entrenadores españoles en las principales ligas europeas. Tras hacerse un nombre en Francia, Carles Martínez tendrá ahora la oportunidad de demostrar en la Bundesliga que está preparado para competir al máximo nivel.

Su puesta de largo como nuevo entrenador del Bayer Leverkusen tendrá lugar este viernes en el BayArena, donde iniciará oficialmente una etapa que puede marcar un antes y un después en su carrera.