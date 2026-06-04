España deja dudas ante una valiente Irak en su último ensayo antes del Mundial (1-1)

La selección española cerró su preparación para el Mundial de 2026 con un empate ante Irak (1-1) en un encuentro amistoso disputado en un abarrotado estadio de Riazor. El combinado dirigido por Luis de la Fuente dominó la posesión y generó las mejores ocasiones, pero volvió a evidenciar cierta falta de contundencia ofensiva y terminó cediendo un resultado que dejó mejores sensaciones en el conjunto asiático.

El partido comenzó con el guion esperado. España monopolizó el balón desde el primer minuto mientras Irak apostaba por un bloque medio, ordenado y valiente, sin renunciar a salir cuando encontraba espacios. La primera gran ocasión llegó en el minuto ocho, cuando Álex Baena probó fortuna con un disparo cruzado que obligó al guardameta Basil a realizar una gran intervención.

La insistencia española encontró premio poco después. En el minuto 16, una recuperación de Aymeric Laporte inició una transición fulgurante. Borja Iglesias dejó pasar inteligentemente el balón y Ferran Torres arrancó desde campo propio para plantarse ante el portero iraquí. El delantero definió con un disparo raso que, tras tocar ligeramente en Basil, terminó dentro de la portería. Era el 1-0 y el vigesimocuarto tanto internacional del atacante, que igualaba así los registros goleadores de Mikel Oyarzabal con la selección.

Lejos de venirse abajo, Irak reaccionó con personalidad. Los asiáticos, que disputarán por primera vez una fase final mundialista en muchos años, demostraron por qué lograron su clasificación. Ordenados defensivamente y peligrosos al contragolpe, encontraron el empate en el minuto 27 en una acción inesperada. Merchas Doski intentó enviar un centro desde el costado izquierdo, pero el balón tomó una trayectoria extraña que sorprendió a Joan García y acabó colándose en la portería española.

El gol dio confianza a los iraquíes y obligó a España a volver a asumir riesgos. Ferran Torres tuvo en sus botas el segundo antes del descanso con dos ocasiones claras, especialmente un potente disparo desde la frontal que Basil despejó con una brillante estirada.

Tras el paso por vestuarios llegaron los habituales movimientos de un amistoso de preparación. Luis de la Fuente introdujo numerosas variantes para repartir minutos y probar alternativas de cara al Mundial. Entraron Yeremy Pino, Gonzalo, Eric García, Sergio Gómez y Jesús Rodríguez, mientras Irak también renovaba buena parte de su once.

El segundo tiempo mantuvo el mismo patrón. España controlaba el juego, pero le costaba traducir su superioridad en ocasiones claras. Jesús Rodríguez avisó con un disparo lejano en los primeros minutos y Jon Martín estuvo cerca de marcar de cabeza tras un saque de esquina.

La mejor oportunidad de la segunda mitad llegó en el minuto 59. Un centro medido de Baena encontró a Gonzalo dentro del área, pero el delantero no logró dirigir correctamente su remate cuando ya se cantaba el gol en las gradas. Poco después, un gran pase del propio Baena dejó a Yeremy Pino solo ante el portero, aunque la acción quedó invalidada por fuera de juego.

Mientras tanto, Irak seguía mostrando una imagen muy competitiva. El seleccionador asiático llegó a realizar siete cambios de una sola vez para dar minutos a distintos futbolistas y preservar el estado físico de sus principales figuras. Especial preocupación generó la lesión de Yahya en el tramo final, mientras que la entrada de Aymen Hussein, gran estrella del equipo y máximo referente ofensivo, despertó la atención de los aficionados presentes en Riazor.

En los últimos minutos también hubo tiempo para más pruebas en España. Mikel Merino, Javi Guerra, Turrientes, Pubill, Javi Rodríguez y Leo Román tuvieron su oportunidad en un encuentro que sirvió más para sacar conclusiones que para celebrar un resultado.

El empate final dejó sensaciones encontradas. España mostró momentos de buen fútbol, circulación rápida y dominio territorial, pero volvió a echar en falta una mayor efectividad en los metros finales. Irak, por su parte, abandonó Riazor reforzada moralmente tras competir de tú a tú durante muchos tramos del encuentro frente a una de las selecciones favoritas para el Mundial.

Con el ensayo general ya completado, ambas selecciones ponen ahora el foco en la gran cita de Norteamérica. España viajará con la sensación de tener recursos de sobra para aspirar a todo, aunque consciente de que deberá afinar su puntería. Irak, mientras tanto, demostró que no quiere limitarse a participar y que llega al Mundial dispuesta a convertirse en una de las sorpresas del torneo.