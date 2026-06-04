Iker Casillas se une a la candidatura de Riquelme para recuperar el "ADN madridista"

Nueva sorpresa en la carrera de Enrique Riquelme a la presidencia del Real Madrid... su candidatura sigue sumando históricos nombres de peso. El último en incorporarse al proyecto es Iker Casillas, que asumiría un cargo de máxima responsabilidad dentro de la estructura directiva del club en caso de que el empresario alicantino resulte elegido en las próximas elecciones.

La llegada del histórico capitán madridista refuerza una propuesta que ya contaba con Fernando Hierro y Raúl González como piezas clave en la futura organización deportiva. Con este movimiento, Riquelme completa un equipo formado por tres de las grandes leyendas del club, a quienes confía un papel protagonista en la toma de decisiones estratégicas.

Según fuentes de la candidatura, el objetivo es recuperar el protagonismo del ADN madridista en todas las áreas de la entidad, apostando por una mayor presencia de exjugadores emblemáticos en la gestión diaria del club.

Además de los cambios en la estructura deportiva, el proyecto contempla diversas medidas orientadas a fortalecer la relación con los socios, impulsar la cantera y reforzar la identidad histórica de la entidad.

A pocos días de la cita electoral, la incorporación de Casillas supone uno de los movimientos más relevantes de la campaña y añade un nuevo argumento a una candidatura que busca presentarse como una alternativa basada en la experiencia, la historia y el sentimiento madridista.