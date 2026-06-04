La cronología del Caso Haaland: "Está con un ataque de nervios"

Lo que prometía ser una noche de gloria para Enrique Riquelme terminó convirtiéndose en una pesadilla. Todos los ojos estaban puestos anoche en El Hormiguero, donde el candidato a la presidencia del Real Madrid acudía con la ilusión de desvelar el nombre de la gran superestrella que ficharía en caso de ganar las elecciones que se celebran este domingo 7 de junio.

Y así fue. Aprovechando el gran dato de audiencia se apuró hasta el final para dar un nombre propio, y se hizo con una puesta en escena potente: una camiseta del Real Madrid perfectamente doblada lucía sobre la mesa del plató y entre Pablo Motos y el propio Riquelme poco a poco la fueron desenrollando hasta que se pudo ver el nombre de la noche: Haaland, acompañado del dorsal número 9. Pero no solo eso, junto a la camiseta estaba un acta notarial que el candidato a la presidencia firmó en directo. En ella, quedaba por escrito que si Haaland y Rodri no eran jugadores del Madrid para la temporada 2026/2027, Enrique Riquelme se comprometía a pagar el 100% de la cuota a todos los socios del Real Madrid.

Un nombre y una promesa que a todos nos hizo recordar el ya famoso caso Figo, sin embargo, esa euforia y alegría le duró poco al propietario de la empresa Cox. Para ser exactos, dos horas fue lo que tardó la agente del futbolista, Rafaela Pimenta, y el padre del jugador, Alf Haaland, en emitir un comunicado que decía lo siguiente: "Muy entretenido, pero falso. Les deseamos lo mejor a ambos candidatos en las elecciones de Madrid". Era la 1:15 de la madrugada cuando había saltado la bomba y ya había quienes daban por finalizada la oportunidad de que Riquelme rascase algún voto en estas elecciones, pero más allá de cualquier cábala la pregunta más repetida era: ¿Cómo? ¿Cómo un hombre de negocios y de gran reputación en el mundo empresarial se había tirado a la piscina en prime time de esa manera?

TRAICIÓN O IMPROVISACIÓN

Dos horas antes de que se emitiese ese comunicado y ante la incredulidad de algunos, era el periodista Edu Aguirre, en El Chiringuito, el que confirmaba que "lo ha dicho porque lo tiene cerrado" y daba más detalles. "Hace unos días estuvieron comiendo Riquelme, Haaland y su padre en Marbella. En esa comida se deja cerrado un acuerdo verbal en el que ya está establecido el salario del jugador y los años que vestirá la camiseta del Real Madrid".

Un encuentro donde estaba el principal implicado, pero no hubo rastro de su agente, Rafaela Pimenta, que en el momento que se estaba emitiendo el programa se encontraba cogiendo un avión. Cuando aterrizó sobre la una de la mañana, se puso manos a la obra para emitir ese comunicado conjunto con el padre del futbolista. Un comunicado que llegó también forzado ante el enfado monumental de un Manchester City que no entendía cómo un futbolista de su propiedad podía aparecer serigrafiado en una camiseta del Real Madrid en uno de los programas más vistos de España.

Tras el comunicado, era Edu Aguirre de nuevo el que comentaba que "el padre del jugador sabía en todo momento lo que iba a hacer Riquelme en el programa, incluso le ha dado el visto bueno y le ha animado a hacer lo de la camiseta". Pero, ¿qué había cambiado entonces para modificar de forma radical de opinión y dejar en evidencia a la oposición de Florentino? "Ahora mismo Alf Haaland está con un ataque de nervios, ha recibido muchas presiones y en el City están especialmente molestos", comentaba el periodista.

Exceso de confianza o fallo de amateur, pero la realidad es que lo que comenzó emulando el histórico caso Figo acabó siendo una noche dramática para Riquelme que, de momento, no ha dado respuesta al texto de Pimenta ni tampoco al duro comunicado que ha emitido el Manchester City esta mañana. Y es que ni la comida en Marbella ni las fotos que se realizaron ese día son suficientes... A la oposición de Florentino Pérez solo le puede devolver la credibilidad un documento firmado por los Haaland que todo apunta a que es inexistente.