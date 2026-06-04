Nico, Lamine, Rodri y Merino: las lesiones que preocupan a España antes del Mundial 2026

España afronta el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la ilusión de una de las grandes favoritas al título, pero también con una preocupación compartida por el cuerpo técnico: el estado físico de varios futbolistas clave. Durante los últimos meses, las lesiones han golpeado a numerosos internacionales y algunos de ellos llegarán a la cita mundialista tras haber pasado por la enfermería prácticamente hasta el último momento.

Aunque Luis de la Fuente ha transmitido tranquilidad en las semanas previas al torneo, nombres como Nico Williams, Lamine Yamal, Mikel Merino, Álex Baena o Rodri han protagonizado distintas situaciones físicas que obligarán a gestionar cuidadosamente las cargas de trabajo durante el campeonato.

Nico Williams llega a tiempo tras su susto muscular

Uno de los mayores sobresaltos para la selección llegó con la lesión sufrida por Nico Williams durante un encuentro con el Athletic Club. El extremo abandonó el terreno de juego con evidentes molestias musculares cuando faltaba poco más de un mes para el inicio del Mundial, generando una enorme preocupación en el entorno de La Roja.

Sin embargo, la evolución del atacante ha sido positiva y los servicios médicos siempre mantuvieron el optimismo respecto a su presencia en la Copa del Mundo. Finalmente, Nico estará disponible para Luis de la Fuente y apunta a seguir formando una de las parejas más desequilibrantes del torneo junto a Lamine Yamal. Su velocidad, capacidad de desborde y entendimiento con los centrocampistas españoles convierten al futbolista rojiblanco en una pieza prácticamente imprescindible dentro del esquema ofensivo de la selección.

Lamine Yamal y una temporada marcada por los problemas físicos

La gran estrella emergente del fútbol español también ha convivido con las lesiones durante el curso. Lamine Yamal sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante el tramo final de la temporada, un contratiempo que incluso le obligó a perderse los últimos compromisos con el FC Barcelona.

Aunque su presencia en el Mundial nunca llegó a correr serio peligro, las molestias musculares y los problemas físicos acumulados durante una temporada extremadamente exigente han generado cierta preocupación alrededor del jugador.

A pesar de ello, España deposita gran parte de sus aspiraciones en el talento del futbolista de 18 años. Su capacidad para desequilibrar partidos y generar ocasiones lo convierten en uno de los jugadores más vigilados de todo el campeonato.

Merino y Baena llegan tras una temporada complicada

Otro de los nombres que ha estado entre algodones durante los últimos meses es Mikel Merino. El centrocampista sufrió una fractura por estrés en el pie derecho que condicionó buena parte de su recta final de temporada y puso en duda su presencia en la convocatoria mundialista. Finalmente, el navarro logró recuperarse a tiempo y estará disponible para el seleccionador. Merino aporta llegada, experiencia y capacidad para competir en distintas posiciones del centro del campo, por lo que su recuperación supone una noticia especialmente positiva para el cuerpo técnico.

La situación de Álex Baena es diferente. El futbolista del Atlético de Madrid ha alternado distintas molestias físicas durante la temporada y además ha perdido protagonismo en varios momentos del curso, quedando relegado al banquillo en determinados partidos. Aun así, Luis de la Fuente sigue confiando plenamente en uno de los jugadores que más rendimiento le ha ofrecido durante los últimos años.

El caso Rodri: la gran esperanza de España

Si existe un nombre que resume la importancia de las recuperaciones para España ese es Rodri. El Balón de Oro ha pasado por momentos complicados físicamente durante los últimos tiempos, aunque llega al Mundial con buenas sensaciones y plenamente integrado en la dinámica de grupo.

Su figura es fundamental para el funcionamiento de la selección. Rodri no solo aporta equilibrio táctico, sino que actúa como líder dentro y fuera del campo. Su experiencia y capacidad para controlar los ritmos de los partidos serán claves en un torneo tan exigente como una Copa del Mundo.

La buena noticia para España es que la mayoría de los jugadores tocados han conseguido llegar a tiempo. Ahora el reto será gestionar correctamente el desgaste físico en una competición que puede prolongarse durante más de un mes y donde cualquier recaída puede marcar la diferencia entre luchar por el título o regresar antes de lo esperado.

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