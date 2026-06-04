Nueva lona publicitaria de Riquelme contra Florentino: "Se vende. Llamar a Florentino Pérez"

Un nuevo ataque de Enrique Riquelme a Florentino Pérez, de nuevo por la presunta venta del club que está vendiendo el candidato madridista en contra de su rival regente. La lona ha sido colocada este mismo jueves en Madrid.

Es esta:

🗳️ Nueva LONA con las Elecciones del Real Madrid. En este caso, de Enrique Riquelme dirigida a F. Pérez entre Velázquez y Diego de León pic.twitter.com/5xLHgv07aR — Radio MARCA (@RadioMARCA) June 4, 2026

"SE VENDE. F. Pérez", reza la parte principal con un cartel típico de venta de pisos encima del Bernabéu. Además, Riquelme añade una pregunta para los madridistas: "¿Y tú qué vas a hacer? El Real Madrid no se vende".

En otras comparecencias, Riquelme siempre ha señalado esto como parte clave de su política electoral: "El Real Madrid está en venta si gana Florentino Pérez. Florentino Pérez habla de vender a fondos extranjeros, es decir, empezar a trocear lo que es de todos para ponerlo en manos de unos pocos. El plan pasa por cambiar el modelo societario y borrar de un plumazo más de 120 años de historia del club. El riesgo no es solo cuánto se vende, el riesgo es abrir la puerta, porque una vez que se abre la puerta a un fondo extranjero, el socio pierde el control para siempre y no hay marcha atrás."