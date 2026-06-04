Riquelme: ¿qué quieres y qué propones?

Enrique Riquelme ha irrumpido en el ambiente madridista como un elefante en una cacharrería, pero no concreta nada de lo que dice. Yo quiero manifestar mi idea, el pensamiento de un socio de más de 60 años disfrutando de serlo. Y como no me quiero esconder tengo el número 2.159.

Si me pedís un análisis de estos años en los que hemos disfrutado de Florentino Pérez como presidente, tendría tanto que decir que terminaría aburriendo a los lectores después de varios folios y muchas horas de diálogo. Por eso me voy a conformar con un comentario: en el año 2000, cuando el actual presidente llegó a lo más alto del club de mis amores, después de ganar un proceso electoral, tuvo que pagar el recibo de luz de su cuenta personal porque no había dinero en la caja. Evidentemente pasado un tiempo el equipo le devolvió el préstamo que le permitió seguir con la actividad deportiva a la que se había comprometido ante los socios.

Pues desde ese momento el Madrid no ha dejado de crecer hasta conseguir quince copas de Europa, 36 ligas, 20 copas de España, 6 supercopas de la UEFA, 5 copas mundiales de la FIFA, el mejor estadio del mundo y un prestigio internacional que nadie puede discutir. El Madrid es, según Forbes, por quinto año consecutivo el club de fútbol más valioso del mundo.

Si mi objetivo fuera aburrir a los lectores, podría seguir enumerando esos logros del actual presidente que pretende poner en duda el candidato recién aparecido en el ambiente deportivo.

Y ahora la irrupción de Enrique Riquelme. Yo hasta la convocatoria, no le conocía. Y tengo que decir que tengo algunas dudas sobre los apoyos en los que se ha basado para alcanzar el aval. Pero vamos a sus propuestas, que no termina de concretar.

Habla de hacer y hacer y hacer… Ciudad de los socios, pagaremos la mitad de la cuota, tendremos más privilegios, aumentará el número de socios, y bla, bla, bla. Todo para que le votemos y luego ya veremos. Me recuerda a Pedro Sánchez cuando puso la moción de censura para luchar contra la corrupción.

Para hablar de Riquelme me gustaría hacerle algunas preguntas: ¿Cómo enfocaría el caso Negreira? ¿Quién pagaría la ciudad anunciada? ¿Dónde metería en los partidos a los 10.000 socios más de los que habla? Y los fichajes que insinúa: Klopp, Rodri, Haaland y otros que deja en el aire... ¿Puede garantizar antes del domingo que están fichados?

Como socio que tengo que ir a votar el próximo domingo, creo, que Florentino vuelve a ser el único que merece la atención de los que pagamos todos los años para mantener el club. Las promesas de humo son eso: humo y con el humo no se gana ni la Liga, ni la Copa, ni la Champions.