Riquelme se mete en un lío con un comunicado del City por Haaland: "Estamos estudiando acciones legales"

Pablo Motos desataba la locura televisiva este miércoles por la noche al mostrar una camiseta del Real Madrid con el dorsal 9 y el nombre de Haaland como promesa electoral del candidato Enrique Riquelme.

Pero la ilusión se desmoronó en cuestión de minutos. Justo al terminar el programa, la emisión dio paso a un anuncio de la campaña electoral de Florentino Pérez, reforzado por unas declaraciones de José Mourinho confirmando su regreso al club blanco si el actual mandatario revalida la presidencia.

Además, para rematar el jarro de agua fría, el entorno del delantero noruego desmintió categóricamente cualquier acuerdo de traspaso poco tiempo después. El encargado de desmontar el rumor fue el célebre periodista Fabrizio Romano, considerado el gran gurú del mercado de fichajes por su alta fiabilidad, quien comunicó que tanto el padre como el agente de Haaland negaban rotundamente la operación.

Pues bien, ahora también hay comunicado del Manchester City a través de Marca:

Las historias que han surgido de España respecto al futuro de Erling Haaland son falsas No hay ninguna posibilidad de que esto ocurra y no existe cláusula contractual que lo permita Estamos considerando acciones legales por el uso de la imagen de nuestro jugador en este contexto

Hay que recordar que Riquelme se comprometió ante notario a pagar la cuota de los 100.000 socios del Real Madrid si incumple sus promesas electorales y no trae a los dos jugadores.