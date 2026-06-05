Así será la jornada electoral en el Real Madrid

El proceso electoral del Real Madrid afronta sus últimas horas antes de una cita histórica. Tras dos décadas sin unas elecciones con más de un candidato, los socios blancos están llamados a las urnas para decidir quién dirigirá el club durante los próximos cuatro años.

La Junta Electoral ha concluido este viernes a las 13:00 horas el proceso de recepción y custodia del voto por correo. Las papeletas recibidas han quedado bajo supervisión notarial y permanecerán custodiadas en las instalaciones de la Ciudad Real Madrid hasta el inicio del escrutinio. El procedimiento ha contado con la posibilidad de supervisión por parte de interventores acreditados de ambas candidaturas para garantizar la transparencia del proceso.

La votación presencial tendrá lugar este domingo 7 de junio en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas. Las urnas abrirán a las 09:00 horas y permanecerán operativas de forma ininterrumpida hasta las 20:00 horas, momento en el que comenzará el recuento de los votos emitidos tanto presencialmente como por correo. Podrán ejercer su derecho al voto los socios mayores de edad, con al menos un año de antigüedad en el club y que figuren en el censo electoral definitivo aprobado por la Junta Electoral. Se estima que alrededor de 70.000 socios cumplen los requisitos para participar en estos comicios.

Servicio de transporte gratuito

Uno de los aspectos que más atención ha generado en los días previos ha sido la organización de los desplazamientos hasta Valdebebas. Al celebrarse las elecciones fuera del Santiago Bernabéu, el acceso resulta menos cómodo para muchos socios. El club ha informado de medidas especiales de acceso y transporte para facilitar la llegada de los votantes a la Ciudad Real Madrid.

Así, el club pondrá en funcionamiento un servicio gratuito de autobuses lanzadera desde tres puntos estratégicos de la capital: Plaza de Castilla, Avenida de América y Campo de las Naciones. Los autobuses operarán de forma continuada entre las 08:30 y las 19:30 horas. Además, los socios podrán acceder mediante Cercanías (línea C-1 hasta Valdebebas), varias líneas de autobús urbano y vehículo privado, para el que se han habilitado zonas específicas de estacionamiento.

Por su parte, las candidaturas de Florentino Pérez y Enrique Riquelme ultiman los detalles de la jornada y han movilizado a sus equipos para fomentar la participación entre los socios. No obstante, a cierre de esta edición ninguna de las dos campañas había comunicado oficialmente un dispositivo propio de transporte colectivo para los votantes.

La jornada del domingo pondrá fin a una campaña que ha devuelto la competición electoral al Real Madrid veinte años después. A partir de las 20:00 horas comenzará un escrutinio que decidirá si Florentino Pérez continúa al frente de la entidad o si Enrique Riquelme protagoniza uno de los mayores vuelcos institucionales de la historia reciente del club.