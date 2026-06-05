Del Bosque blanquea el caso Negreira antes de unirse a la candidatura de Riquelme

Vicente Del Bosque ha concedido una entrevista en La Vanguardia y ha hablado sobre el caso Negreira. No es nuevo, pero el salmantino defiende al Barcelona de lo sucedido y dice que todo lo que ganaron fue lícito.

"Yo defiendo al fútbol más que a los clubs. El caso Negreira es un mal comportamiento de alguien que perjudica gravemente a un deporte que, aunque haya equivocaciones, siempre fue bonito y limpio. Es una pena muy grande porque ensucia la imagen del FC Barcelona, pero también la del fútbol español. Y al final creo que el Barcelona habría ganado lo mismo con y sin Negreira. Igual que el Real Madrid", comentó el exseleccionador.

Por otro lado, el candidato a la presidencia del club blanco, Enrique Riquelme, continúa desgranando los nombres que componen su equipo de cara a las inminentes elecciones que la entidad celebra este mismo domingo. En una reciente intervención radiofónica, el empresario ha soltado uno de los anuncios más sorprendentes de la campaña al confirmar que contará con el apoyo de un mito del madridismo y del fútbol español.

Durante una entrevista concedida al programa El Partidazo de la cadena COPE, el aspirante al palco del Santiago Bernabéu ha asegurado que el propio Vicente del Bosque "va a formar parte" de su proyecto si resulta vencedor en las urnas. Según ha explicado el propio candidato, la incorporación del exentrenador se ha gestado bajo una premisa muy clara solicitada por el propio protagonista, ya que su colaboración se producirá de una manera "totalmente desinteresada".

"De una manera totalmente desinteresada, don Vicente del Bosque va a formar parte de nuestro proyecto. Únicamente por el bien del club. Nos ha pedido claramente que sea totalmente desinteresada, además", ha revelado el empresario sobre las condiciones del acuerdo. Aunque el anuncio ha generado un gran impacto mediático, el candidato ha preferido mantener la incógnita y no ha desvelado todavía cuál será la función exacta que desempeñará el exseleccionador nacional en el nuevo organigrama institucional si la candidatura logra imponerse en los comicios.

De esta forma, el nombre del laureado técnico se suma a una selecta lista de exjugadores y referentes de la institución que ya han dado el visto bueno para enrolarse en la alternativa que plantea este nuevo aspirante a la presidencia. Anteriormente, la candidatura ya había hecho público que, de alcanzar el triunfo electoral, contaría con figuras de la talla de Raúl González, al que se le reservaría el puesto de director deportivo, o Fernando Hierro, que asumiría las riendas como director de la cantera.

Además, el proyecto también contempla un lugar destacado para Iker Casillas, quien regresaría a la órbita de la entidad con un "papel de primer nivel en la estructura corporativa del club". Con esta batería de nombres históricos, la alternativa al actual modelo de gestión confía en convencer a los socios de cara a la decisiva cita con las urnas de este fin de semana, apostando por el regreso de aquellos profesionales que escribieron algunas de las páginas más brillantes en la historia del equipo.