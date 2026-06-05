El paso de Florentino Pérez por las instalaciones del programa Horizonte, emitido en Mediaset, ha dejado un momento tan inesperado como viral que en pocas horas ha inundado las redes sociales de memes y comentarios humorísticos.

El episodio se produjo a su llegada al plató, donde fue recibido por el equipo del programa y por el propio presentador Iker Jiménez, conocido por su estilo cercano y por su interés en detalles simbólicos relacionados con las fuerzas de seguridad, temática habitual en el espacio televisivo.

Como gesto de bienvenida, un coronel de la Guardia Civil que se encontraba allí entregó a Florentino Pérez un detalle que ha acabado convirtiéndose en el centro de todas las conversaciones: el bolígrafo oficial de la Guardia Civil. Un objeto sencillo, de uso cotidiano y sin valor económico significativo, pero que contrasta enormemente con la imagen habitual del dirigente madridista.

El momento, captado en vídeo, muestra a Florentino alardeando del bolígrafo con total naturalidad, guardándolo sin mayor gesto de sorpresa, lo que ha contribuido todavía más al impacto cómico del episodio. Todo ello en contraste con la corbata que habían regalado al presentador de programa.

La reacción en redes: del gesto al fenómeno viral

En cuestión de horas, plataformas como X y TikTok se llenaron de publicaciones que convirtieron la escena en tendencia. El motivo principal del humor reside en el contraste evidente entre la figura de Florentino Pérez, asociado a trajes impecables y estilográficas de lujo, y un bolígrafo corporativo de escaso valor.

Ha salido Tito a Horizonte de Iker Jimenez con un boli de la UCO de la GC

Aviso a navegantes 😂 pic.twitter.com/JN6FHP0Wo0 — RealSeasonNT (@RealSeasonNT1) June 5, 2026

Muchos usuarios recuperaron además un vídeo antiguo del presidente del Real Madrid en el que sacaba varios bolígrafos de su chaqueta durante un acto público porque ninguno funcionaba correctamente. Esa coincidencia ha servido de base para una oleada de bromas que han bautizado el objeto como "el bolígrafo definitivo".

Entre los comentarios más repetidos, algunos usuarios ironizan con que ese será el instrumento con el que se firmen los próximos grandes fichajes del club, mientras otros destacan que "por fin Florentino tiene un bolígrafo que no le fallará en los contratos millonarios".

Más allá de la anécdota, el instante ha sido interpretado como un ejemplo de cómo pequeños detalles pueden convertirse en fenómenos virales en la era digital. La mezcla entre televisión en directo, figuras públicas de alto perfil y humor espontáneo ha generado un contenido perfecto para su difusión en redes.

Sea como sea, el "bolígrafo de la Guardia Civil" ya forma parte del imaginario viral reciente, consolidando otro momento inesperado que une televisión, redes sociales y cultura popular en un mismo fenómeno.