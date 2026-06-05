La ridícula cantidad con la que la FIFA compensa a los clubes por llevarse a sus jugadores al Mundial

Aproximadamente 307,7 millones de euros. Esa será la cifra que repartirá la FIFA en concepto de compensación a los clubes que cedan a sus futbolistas a las selecciones nacionales para el Mundial que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. Se trata de un incremento de casi el 70% respecto al Mundial que se celebró en Catar en 2022.

Respecto a aquella ocasión, el número de selecciones participantes también es superior en 2026 pasando de 32 a 48 equipos nacionales. La compensación no se limita tan solo a aquellos clubes que han cedido futbolistas para las próximas fechas, sino que también se tiene en cuenta a aquellos que estuvieron presentes en las eliminatorias del Mundial.

Para ese caso, se han reservado 87 millones de euros y, con un total de 905 partidos disputados, la compensación asciende a aproximadamente 2.000 euros por jugador y partido. Otros 216 millones de euros se repartirán a aquellos clubes cuyos futbolistas participen en la fase final. La retribución en ese caso, calculado por jugador y día, sería aproximadamente 4.300 euros.

Quedando pendientes 4,3 millones de euros, esta cantidad será destinada para beneficio del fútbol de clubes en función de un acuerdo alcanzado entre FIFA y European Football Clubs (EFC) –Clubes Europeos de Fútbol–. La cifra se verá reducida antes de proceder al reparto por la deducción de los gastos administrativos derivados de la ejecución del programa.

Las palabras de los presidentes

"Miles de clubes de todo el mundo contribuyen cada día a la formación y desarrollo de jugadores que sueñan con representar a sus países en el Mundial. Mediante al Programa de Ayudas a Clubes de la Copa Mundial más clubes que nunca recibirán una parte de los beneficios económicos generados por la competición. De este modo, se reconocerá su fundamental contribución al éxito del fútbol internacional", destacó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Además, el suizo destacó que la ampliación a 48 selecciones les "permite ofrecer apoyo a todo el ecosistema del fútbol, en especial a los clubes que liberan a los jugadores que compiten por deslumbrar en el Mundial". Por último, mostró su agradecimiento a la FIFA y a la EFC por "hacer realidad este programa, que será histórico para jugadores y clubes de todo el mundo".

Por otro lado, Nasser Al-Khelaifi afirmó que este programa "beneficiará a cientos de entidades, tanto grandes como pequeñas, de Europa y otras partes del mundo". El presidente de la EFC reconoció estar "muy satisfecho de que, por primera vez, la ayuda económica se extienda también a los partidos de clasificación", concluyó.

El detalle de este asunto

De manera global, la cantidad que reparte el organismo es elevada, pero al entrar en detalle, lo que perciben los clubes por la cesión de sus futbolistas no resulta tan significativo si se tienen en cuenta los riesgos a los que se exponen durante el torneo. La posibilidad de una lesión siempre está presente, incluso de gravedad, lo que podría impedir contar con el futbolista durante la temporada.

Asimismo, durante los meses que los jugadores se encuentran disputando el Mundial, es tiempo que pierden de vacaciones y de recuperación. Un hecho no menos importante en un contexto en el que el calendario esta cada vez más saturado de enfrentamientos. Muchos de los clubes que ceden jugadores participan en hasta tres competiciones y deben saltar al césped entre dos y tres días a la semana durante varios meses.

Por último, conviene recordar que son los clubes quienes asumen la mayor parte del esfuerzo económico, ya que son quienes pagan el sueldo e invierten grandes cantidades millonarias en acometer los fichajes.