En una nueva edición del programa El Primer Palo de esRadio, el director Juanma Rodríguez analiza de manera crítica la campaña de Enrique Riquelme a la presidencia del Real Madrid. El conductor compara la estrategia de Riquelme, quien ha intentado utilizar el nombre de Erling Haaland como un gran golpe de efecto electoral, con el sonado fracaso de Víctor Font en el Fútbol Club Barcelona.

Para ilustrar la diferencia entre un proceso serio y una improvisación electoral, el programa recuerda el histórico fichaje de Luís Figo por el Real Madrid en el año 2000. En aquella ocasión, Florentino Pérez no se limitó a tener cenas informales con familiares, sino que negoció directamente desde el primer minuto con José Veiga –el representante de Figo–, quien contaba con un poder notarial del jugador para firmar el consentimiento.

La actualidad madridista ha dado un vuelco tras la comparecencia de Florentino Pérez en el programa de televisión Horizonte, presentado por Iker Jiménez. El presidente del club blanco ha calificado de farol las afirmaciones de Riquelme sobre Haaland y ha anunciado que el próximo martes presentará una oferta histórica por un jugador de primer nivel de la Champions League. Esta operación, según ha revelado el mandatario madridista, supondrá el desembolso más elevado de la historia de la entidad madrileña, superando los 150.000.000 de euros por un futbolista de perfil ofensivo.

Los colaboradores de El Primer Palo debaten sobre la identidad de este misterioso futbolista descartando a los nombres que el propio Pérez ha rechazado explícitamente en televisión. Tras analizar las pistas del presidente, que habla de un jugador de la media para arriba que milita en un club europeo de máxima categoría, las miradas se dirigen hacia el centrocampista portugués Vitinha, actualmente en las filas del Paris Saint-Germain, descartando otras opciones de la liga inglesa que no encajan en la descripción presidencial.

Sergio Fernández aporta una reveladora teoría económica y de influencia en el mercado de fichajes que involucra directamente al agente Jorge Mendes. Según Fernández, el inesperado pago de 15.000.000 de euros que el Real Madrid realizará al Benfica en relación con José Mourinho "responde a una estrategia de favores mutuos para que Mendes facilite la salida de Vitinha de París".

El debate táctico del programa gira en torno a la necesidad real que tiene la plantilla de incorporar a un futbolista de estas características. Mientras que algunos consideran que la delantera sigue requiriendo efectivos, la mayoría de los tertulianos coincide en que el centro del campo es la zona prioritaria que debe reforzar el club. Vitinha no sería un cromo publicitario sino una necesidad absoluta para aportar fluidez al juego, complementándose perfectamente con jugadores como Aurelién Tchouaméni en el esquema táctico madridista.

Por último, se critica con dureza la falta de rigor en el proyecto deportivo de Riquelme, quien ha anunciado conversaciones con entrenadores sin tener siquiera un director deportivo nombrado. El candidato ha llegado a negar contactos con Jürgen Klopp, evidenciando una improvisación constante en sus propuestas de campaña que debilita gravemente su credibilidad ante los socios del Real Madrid de cara a las próximas elecciones presidenciales.

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