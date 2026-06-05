La respuesta de Riquelme a Florentino: promete a Haaland y ficha a Del Bosque

Enrique Riquelme vuelve a agitar el tablero electoral del Real Madrid con un discurso ambicioso y cargado de nombres impactantes. Como respuesta a la entrevista de Florentino Pérez en Horizonte, el empresario y candidato a la presidencia madridista volvió a intervenir en el programa El Partidazo de COPE, donde insistió en su proyecto deportivo y dejó titulares de gran calado sobre posibles fichajes, incorporaciones institucionales y su visión del futuro del club blanco.

Uno de los mensajes más contundentes volvió a girar en torno a dos de los grandes nombres del fútbol europeo actual. Riquelme reiteró su confianza en poder vestir de blanco a Erling Haaland y Rodri Hernández, dos piezas clave del Manchester City.

El candidato se mostró firme en su planteamiento, aunque evitó entrar en detalles contractuales. Su discurso se centró en la idea de que el proyecto debe proteger al jugador y construir un entorno atractivo para convencer a las grandes estrellas: una estrategia que, según él, va más allá del dinero o de las negociaciones tradicionales.

En ese sentido, fue especialmente tajante al reiterar su promesa electoral: si alcanza la presidencia, ambos futbolistas jugarán en el Real Madrid. Incluso añadió un compromiso personal poco habitual en la política deportiva del club, asegurando que asumiría consecuencias económicas si esas promesas no se materializan.

Un proyecto con leyendas del madridismo

Más allá del mercado de fichajes, Riquelme también ha querido reforzar su candidatura con figuras históricas del club. La última incorporación anunciada es la de Vicente del Bosque, que, según el candidato, se sumaría al proyecto de manera totalmente desinteresada.

Del Bosque se une así a un grupo de exjugadores y referentes del madridismo que ya habían mostrado su apoyo, como Raúl González Blanco, Fernando Hierro e Iker Casillas. Todos ellos representan, según el entorno de la candidatura, una conexión directa con una de las etapas más exitosas del club. La estrategia busca transmitir una idea de continuidad histórica, reforzando la identidad del Real Madrid a través de figuras que marcaron una época dorada en Europa.

🚨 ¡Enrique Riquelme anuncia en @partidazocope que una leyenda del Real Madrid se une a su candidatura! 💥 Y será... ¡Vicente del Bosque! 🤗 "Lo hará de manera totalmente desinteresada" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/4sH19y7gS8 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 4, 2026

Del Bosque y el valor simbólico del proyecto

La incorporación de Vicente del Bosque no es solo un movimiento institucional, sino también simbólico. Su figura, asociada a la estabilidad, el éxito y la gestión de vestuarios llenos de estrellas, aporta un respaldo emocional importante para el electorado madridista.

Riquelme ha insistido en que su presencia no responde a intereses económicos ni a una estrategia de exhibición, sino a la voluntad de sumar experiencia y prestigio a un proyecto que pretende competir al máximo nivel tanto en el plano deportivo como en el institucional.

Pero no se quedó ahí, sino que, en el apartado de entrenadores, el candidato fue mucho más cauto. Aunque reconoció la calidad de Jürgen Klopp, evitó confirmar cualquier negociación o contacto.

Riquelme quiso marcar distancia con los rumores habituales de campaña y subrayó que la elección del entrenador corresponde a la estructura deportiva del club, una postura más prudente que contrasta con la contundencia mostrada al hablar de fichajes estrella.

En las últimas horas de campaña, Riquelme asegura que aún podrían conocerse nuevos nombres. Su mensaje es claro: no se trata solo de promesas, sino de construir una candidatura capaz de transformar el futuro del Real Madrid desde dentro, combinando identidad, ambición y grandes fichajes.