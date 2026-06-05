Las mentiras de Tolón sobre la Liga F: el informe que negó en el Senado llevaba un año sobre la mesa de Uribes

La Liga F vuelve a situarse en el centro del debate en el Consejo Superior de Deportes (CSD) mientras el secretario de Estado, José Manuel Rodríguez Uribes, mantiene el apoyo económico público a la competición profesional.

Según publica El Confidencial, el CSD habría requerido a la Liga F que subsanara la justificación de 4,7 millones de euros de una subvención total de 5 millones concedida en 2022. En otras palabras, se pidió revisar casi el 94% de la ayuda recibida ese año.

El dato cobra relevancia porque llega después de que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, negara en el Senado, a preguntas del senador del PP Vicente Azpitarte, que existiera algún informe relacionado con ayudas sin justificar o posibles devoluciones de dinero público por parte de la Liga F.

La cuestión ahora es clara: si el CSD había solicitado aclaraciones sobre 4,7 de los 5 millones concedidos, ¿qué quiso decir exactamente Tolón en el Senado? ¿Desconocía la situación? ¿La consideró menor? ¿O el Gobierno optó por respaldar políticamente a la Liga F mientras el expediente seguía pendiente de resolución?

Tolón, Uribes y la respuesta que no cuadra

Tolón compareció en el Senado y trató de zanjar la polémica con una respuesta política. Negó que existiera un problema relacionado con devoluciones o fiscalización de fondos públicos. Sin embargo, la información adelantada por El Confidencial y corroborada por Libertad Digital deja esa explicación en una posición complicada. Tendrá que aclarar qué ocurrió. Además, se trata únicamente de las ayudas de 2022, sin entrar en otros aspectos que, a la vista de la documentación, tampoco resultarán fáciles de explicar para Uribes y Tolón.

No se trata de una diferencia menor ni de un simple error administrativo. Estamos hablando de 4,7 millones de euros revisados dentro de una ayuda total de 5 millones. Es decir, casi toda la subvención. También hablamos de una competición que ha recibido 20 millones de euros en ayudas directas del CSD para su puesta en marcha y que sigue sin ofrecer una explicación plenamente convincente sobre el destino de esos fondos. Mientras tanto, Uribes prepara una nueva aportación de otros 5 millones de euros, en un contexto en el que federaciones de otros deportes atraviesan dificultades económicas.

La ministra que hace unas semanas resumía, entre risas, los problemas del fútbol con aquello de que "hay demasiado hombre" tiene ahora un problema poco gracioso: demasiadas preguntas sin respuesta.

Y Uribes, al que ya se le mueve la silla, lleva meses evitando entrar en el fondo del asunto mientras la Liga F se sostiene con LaLiga masculina, con ayudas públicas, anticipos financiados y apoyo institucional. Pronto tendrá que explicar por qué un expediente de esta magnitud ha permanecido tanto tiempo sin una respuesta política clara.

Los gestores de Fortuny

La responsabilidad no termina en el CSD. También apunta directamente a los gestores de la Liga F.

Beatriz Álvarez, con amonestación pública por el TAD en su primer mandato, ha presidido una competición que nació profesional por decisión institucional y que desde entonces ha dependido en gran medida de ayudas públicas, convenios y anticipos. Junto a ella están también los directores generales, Pablo Vilches y Pedro Malabia, figuras clave en la estructura ejecutiva de la Liga F y en una gestión que habla por sí misma. Los clubes han recibido poco más de 400.000 euros cada uno, con la temporada terminada, de los 1,1 millones que prometen que recibirán. Han recibido entre todos menos de lo que cuesta la juerga del palacete de Fortuny.

Porque alguien elaboró los presupuestos. Alguien justificó las subvenciones. Alguien presentó la documentación al CSD —además, con archivos creados ad hoc en 2025 para la justificación cuando supuestamente eran de 2022—. Alguien defendió ante los clubes que el modelo era sostenible y que el problema era el vicepresidente. Y alguien tendrá que explicar ahora cómo es posible que se haya solicitado revisar 4,7 millones de una ayuda total de 5 millones. Y sólo estamos en 2022.

La Liga F no puede seguir presentando la profesionalización como un éxito mientras depende de forma constante del respaldo público y tiene a los clubes pagándoles poco más de un tercio de lo que deben recibir con la competición terminada. Profesionalizar no es aumentar estructuras o confiar en nuevas ayudas. Profesionalizar es generar ingresos propios, atraer público, retener talento, dar estabilidad a los clubes y justificar correctamente cada euro público recibido.

Una competición cada vez más lejos del relato

El problema de fondo es que la realidad de la Liga F no acompaña al discurso oficial.

La temporada terminó con una caída cercana al 20% en la asistencia respecto al curso anterior. El Levante, uno de los históricos del fútbol femenino, se despidió de la categoría agradeciendo en un comunicado oficial el apoyo de apenas 125 abonados. En una Primera División profesional se han visto encuentros con cifras de asistencia muy bajas pese a los millones de euros de apoyo público recibidos por la competición. Partidos con 45 personas, 65 o 98 son algunas de las cifras que han arrojado esta temporada.

Y, mientras tanto, las mejores jugadoras siguen marchándose. La Liga F pierde talento, pierde público y pierde credibilidad, pero mantiene la capacidad de acceder a nuevas fuentes de financiación pública o semipública.

Ahí aparece la principal contradicción: cuanto peores son los resultados del proyecto, mayor parece la necesidad de apoyo institucional. Cuanto más se vacían las gradas, más optimista es el discurso. Cuanto más se habla de crecimiento, más difícil resulta verlo fuera del entorno del FC Barcelona.

El Gobierno ya no puede hacerse el sorprendido

El CSD no es un simple patrocinador de la Liga F. Es el organismo encargado de conceder, supervisar, tutelar y controlar el uso del dinero público. Y el Gobierno no puede reaccionar como si cualquier crítica a la gestión de la Liga F fuera un ataque al fútbol femenino.

El fútbol femenino merece apoyo. La Liga F merece control.

Esa es la diferencia que Tolón y Uribes llevan meses intentando difuminar. Una cosa es impulsar el crecimiento del deporte femenino y otra convertir una competición cuestionada en un proyecto ajeno a la fiscalización.

Si los 5 millones de euros concedidos en 2022 estaban correctamente justificados según su criterio —que ya podemos confirmar en este periódico que no lo están con los criterios exigidos—, el CSD debería cerrar el expediente. Si no lo están, debería actuar en consecuencia. Y si la ministra negó en el Senado una situación que el propio CSD ya conocía, entonces el asunto deja de ser únicamente administrativo para convertirse también en un problema político. Otro más de los muchos a los que ya nos tiene acostumbrados este Gobierno.

Porque aquí ya no se habla sólo de la Liga F. Se habla de Tolón. Se habla de Uribes. Se habla de los gestores de Fortuny. Y se habla de dinero público. Y lo más grave, se habla de las jugadoras que podían ver un futuro en la primera liga profesional femenina de nuestro país, con un montón de estrellas y referentes, y que cada vez está más apagada. Veremos si no la matan entre unos y otros.

La pregunta final es incómoda, pero inevitable: ¿el Gobierno está fiscalizando a la Liga F o la está protegiendo?