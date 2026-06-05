Muere 'Leivinha', mítico delantero brasileño del Atlético de Madrid y campeón de Liga en 1977

El Atlético de Madrid se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento a los 76 años de edad del brasileño João Leiva Campos Filho, deportivamente conocido como Leivinha. El atacante defendió la camiseta de la entidad madrileña entre las temporadas 1975 y 1979, periodo en el que se consagró como uno de los jugadores más talentosos que han pisado el césped del desaparecido estadio Vicente Calderón.

Nacido en Novo Horizonte el 11 de septiembre de 1949, el extremo llegó a la disciplina rojiblanca en 1975. Su presentación ante la afición no pudo ser más espectacular: debutó el 28 de septiembre de ese mismo año en un enfrentamiento liguero ante el Salamanca, firmando un triplete que rápidamente le granjeó el cariño de los seguidores. A lo largo de sus cuatro campañas, el atacante disputó 93 encuentros oficiales y anotó 43 dianas, siendo una pieza fundamental para la conquista del Campeonato Nacional de Liga en 1977.

A través de un comunicado publicado en su página web oficial, la dirección del club ha querido mostrar sus respetos a la figura del jugador. "Nuestro presidente, consejero delegado, resto de miembros del Consejo de Administración y todos los empleados queremos transmitir nuestro más sincero pésame y nos unimos al dolor de la familia", reza el escrito publicado por la institución.

Por su parte, la Asociación Senado del Atlético de Madrid, colectivo que reúne a los socios con más de medio siglo de antigüedad ininterrumpida, ha emitido un sentido mensaje recordando la figura del extremo. En su texto, han destacado la inmensa elegancia que el brasileño desprendía en cada acción y, muy especialmente, la introducción de recursos técnicos poco habituales en el fútbol de la época, como sus históricas bicicletas.

"Probablemente, el mejor ejemplo en nuestro club de que se puede ser leyenda sin grandes cifras de partidos disputados con nosotros. Descanse en paz Leivinha. Siempre en nuestro recuerdo", ha añadido dicha asociación, subrayando que la huella de un deportista no siempre se mide de forma estrictamente cuantitativa.

Finalmente, la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid también se ha sumado a las muestras de condolencia. Esta organización ha querido remarcar que el legado del futbolista permanecerá inalterable en la memoria colectiva de quienes disfrutaron de su indudable talento y carisma. "Para nuestra entidad fue un inmenso honor contar con Leivinha como Socio de Honor de la Unión, un vínculo que siempre recordaremos con orgullo y gratitud", han concluido los aficionados.

Antes de emprender su aventura europea en la capital de España, el habilidoso jugador había brillado en su país natal defendiendo los escudos de Portuguesa y Palmeiras, además de representar a la selección nacional de Brasil en la Copa del Mundo de Alemania 1974, consolidando un palmarés y una trayectoria dignos de uno de los grandes nombres del balompié de su generación.