Noruega gana el premio a la mejor foto del Mundial: vikingos liderados por Haaland

Haaland, Sorloth y Odegaard encabezan la lista de Noruega rumbo a la Copa Mundial siendo una selección que promete emociones fuertes con un ataque importante y con reconocimiento en las grandes Ligas. No sabemos si logrará algo histórico, pero ya es la ganadora de la mejor foto del año de cara al torneo.

Es esta:

La espectacular fotografía oficial de la selección de Noruega se realizó en una playa y en los gélidos fiordos en los alrededores de Oslo, la capital del país. En ella se ve a todos vestidos de vikingos en una pose amenazadora.

También hay fotos individuales como estas de Haaland o Sorloth:

El equipo alquiló y ambientó por completo una playa cercana a la capital para simular fielmente un asentamiento de la era vikinga. Es una zona que recuerda a la famosa serie Vikingos, donde escenas así eran más que habituales.

Noruega integra el Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a las selecciones de Francia, Senegal y Irak. El combinado escandinavo tiene como objetivo primario pasar de la fase de grupos.