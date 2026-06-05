La historia de los seleccionadores de España: de 1934 al éxito reciente
De los primeros pasos de Amadeo García a los grandes títulos recientes, así ha sido la historia del banquillo de la selección española.
Primer seleccionador mundialista
Amadeo García Salazar fue la primera persona que tomó las riendas de España para un Mundial, concretamente en Italia 1934. El equipo venció a Brasil en octavos de final, pero cayó en cuartos ante la anfitriona, Italia, en la conocida como “batalla” de Florencia.
Caída en primeras fases
Helenio Herrera fue el seleccionador de España durante el Mundial de Chile en 1962. El combinado nacional quedó eliminado en la primera fase del torneo, tras obtener una victoria y dos derrotas en la fase de grupos.
Mejor clasificación hasta la fecha
Guillermo Eizaguirre confeccionó el equipo español que participó en la fase final del Campeonato Mundial de 1950 en Brasil, donde alcanzó el cuarto puesto, mejor clasificación histórica hasta la fecha.
Primera Eurocopa
Jose Villalonga Llorente fue nombrado seleccionador por la Real Federación Española de Fútbol en 1960. El cordobés escribió la historia del equipo nacional al conseguir en la Euro 1964 el primer gran torneo al imponerse en la final por 2-1 a la Unión Soviética, vigente campeona. En el Mundial disputado en Inglaterra en 1966, el equipo no logró pasar de la fase de grupos.
Más años al frente del equipo nacional
Ladislao Kubala estuvo once años ininterrumpidos en el banquillo de España. Durante este tiempo disputó un Mundial en 1978 en Argentina y la Eurocopa de 1980 en Italia. En el torneo en tierras argentinas, no se pasó de fase de grupos y en la Eurocopa tampoco.
Sin éxito
José Santamaría comenzó en el banquillo de España en 1980 y dirigió a la selección absoluta en el Mundial de 1982. No avanzaron de la fase de grupos.
Fuera en la tanda de penaltis
Miguel Muñoz fue el encargado de dirigir a la selección española en la Copa del Mundo México 1986 después de haber tomado las riendas de la selección en 1982. España logró llegar hasta los cuartos de final en 1986, pero cayó ante Bélgica en la tanda de penaltis.
Adiós en octavos
Luis Suárez fue el seleccionador nacional en el Mundial de Italia 1990. En dicho torneo, España fue eliminada en octavos de final después de perder en la prórroga contra Yugoslavia.
Mundial y Eurocopa
Con Javier Clemente España se clasificó para el Mundial de 1994, la Eurocopa de 1996 y el Mundial de 1998. En esta última, la selección cayó en cuartos de final. En las otras dos competiciones perdió ante Italia e Inglaterra, respectivamente. En 1998, Clemente fue cesado después de perder ante Chile el primer partido clasificatorio para la Eurocopa 2000.
No pasó de fase de grupos
Iñaki Sáez dirigió a la Selección en 23 partidos, siendo el encargado de sentarse en el banquillo de España en la Eurocopa de Portugal en 2004. La selección fue eliminada en la fase de grupos.
Sin pasar de cuartos
José Antonio Camacho fue el encargado de tomar las riendas de la selección española para la Eurocopa de 2000 y el equipo cayó en cuartos de final ante Francia. En el Mundial de Corea y Japón celebrado en 2002, España también dijo adiós al torneo en cuartos de final.
El Sabio de Hortaleza
Luis Aragonés firmó para sentarse en el banquillo de la selección española en 2004 y dos años más tarde participó en su primer Mundial en Alemania. España perdió en octavos de final ante Francia. En 2008, el Sabio de Hortaleza tocó la gloria después de conquistar la Eurocopa de Suiza y Austria en la final ante Alemania.
Un escaso mes
Fernando Hierro cogió las riendas de la selección en junio de 2018 después del adiós de Lopetegui y dirigió a la selección española durante el Mundial. El equipo fue eliminado en octavos de final por Rusia en la tanda de penaltis tras empatar 1-1.
Dos títulos
El debut de Vicente del Bosque se produjo en 2008, el 20 de agosto en un partido amistoso frente a Dinamarca. Dos años más tarde se proclamó campeón del mundo en Sudáfrica y, en 2012, España consiguió la Eurocopa organizada en Polonia y Ucrania. En el Mundial 2014 y la Eurocopa 2016 fueron eliminados en fase de grupos y octavos de final, respectivamente.
Límite semifinales
En julio de 2018 Luis Enrique fue presentado como seleccionador nacional y dirigió a España durante la Euro 2020 y el Mundial 2022. En ese último torneo, la selección cayó eliminada en los octavos de final en la tanda de penaltis ante Marruecos. En el caso de la Euro 2020, que tuvo que posponerse debido al Covid-19, España no pasó de semifinales. El equipo perdió en semifinales ante Italia, en un encuentro que se decidió desde los once metros. Antes de ser seleccionador, Luis Enrique defendió los colores de España como futbolista, debutando el 17 de abril de 1991 ante Rumanía.
Con un título bajo la manga
Luis de la Fuente dirigió a España en la conquista de la Eurocopa 2024 y tiene contrato hasta 2028. El de Haro cerró 2025 siendo elegido por segundo año consecutivo como el mejor entrenador de selecciones masculinas del mundo según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol –IFFHS–. Este verano tiene por delante el reto del Mundial 2026.