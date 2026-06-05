Vitinha, Joao Neves o Julián Álvarez: Florentino recibiría un rotundo "no" de PSG y Atlético

Varios nombres han sonado para ser el jugador misterioso por el que Florentino Pérez hará una oferta de 150 millones la semana que viene. El presidente del Real Madrid dio la contrarréplica a Enrique Riquelme por su anuncio de la llegada de Haaland al Real Madrid. Florentino concedió una entrevista a Cuatro en el programa Horizonte, de Iker Jiménez, y lanzó un órdago.

Florentino, en Horizonte: "El martes voy a hacer una oferta muy importante a un club de la Champions League por un gran jugador". "Sería el fichaje más caro en la historia del Real Madrid: 150 millones de euros". https://t.co/GztvZetwa7 pic.twitter.com/cNGAjfPial — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 4, 2026

150 millones de euros. Descartó además que fueran Olise, Harry Kane, Haaland o Doku, y recalcó que no es ni portero ni defensa y que tampoco juega en la Premier League.

Pues bien, según ha podido saber Libertad Digital, si es alguno de los jugadores del PSG, como Joao Neves o Vitinha, el conjunto francés ya tiene preparada su respuesta y la misma empieza y acaba con un rotundo "no". Es el mismo caso que durante siete años recibió como respuesta el Real Madrid con Mbappé. El PSG no quiere ni querrá jamás reforzar a un rival directo como el Real Madrid y no necesita el dinero para absolutamente nada.

En el caso de otro nombre que suena muy poco, Julián Álvarez, la respuesta del Atlético de Madrid en un hipotético caso de que eso fuera posible sería también "no". Rotundo. Sin negociación. Como ya ha comentado el club con el Barcelona también. 500 millones de cláusula y la imposibilidad de venderlo al eterno rival o al Barcelona.

PSG y Atlético tienen vetado al Real Madrid en el traspaso de jugadores y, al no haber cláusulas de por medio que permitan hacer a Florentino un caso Figo, los dos clubes están cubiertos.