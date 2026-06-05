Un error de Joan García ante Irak reabre el debate en la portería de la Selección

El empate entre España e Irak en el amistoso disputado en Riazor dejó un sabor amargo en la expedición española, pero sobre todo abrió un nuevo frente de debate en una de las posiciones más sensibles del equipo: la portería. El principal foco de críticas recayó sobre Joan García, protagonista involuntario de la jugada que permitió el empate iraquí y que reactivó las dudas sobre quién debe ser el guardián del arco de cara al próximo Mundial.

El encuentro, que terminó 1-1, sirvió como prueba para varios jugadores en una fase clave de preparación para el gran torneo internacional. Sin embargo, el rendimiento colectivo de España volvió a dejar interrogantes, especialmente tras un segundo amistoso consecutivo sin la brillantez esperada. Aunque el equipo dirigido por Luis de la Fuente llevó la iniciativa durante gran parte del choque, la falta de contundencia y algunos errores puntuales acabaron condicionando el resultado.

Joan García bajo la lupa

El momento decisivo del partido llegó tras el gol inicial de Ferran Torres, que adelantó a España y parecía encarrilar el duelo. La respuesta de Irak fue inmediata y, en buena parte, inesperada. Un balón suelto en el área terminó en los pies de Doski, que conectó un disparo que sorprendió a Joan García. El portero no logró colocarse correctamente y el balón acabó en el fondo de la red, estableciendo el empate.

La acción generó una reacción inmediata tanto en el estadio como en el banquillo. El guardameta, que había sido titular en este amistoso, quedó señalado por una jugada en la que se esperaba una intervención más segura. Su error no fue interpretado como un fallo aislado sin consecuencias, sino como un episodio que reabre el eterno debate sobre la portería de la selección española.

El propio contexto del partido amplificó el impacto del error. España dominaba el juego, controlaba la posesión y parecía tener el partido encarrilado, pero la falta de contundencia defensiva volvió a penalizar al equipo en un momento clave. La sensación de fragilidad en determinadas acciones defensivas volvió a aparecer, algo que preocupa especialmente a pocos días del inicio del gran torneo.

Un debate que no se cierra

La portería de España se ha convertido en uno de los temas recurrentes en esta fase de preparación. Quizá por ello, el amistoso sirvió para dar minutos a diferentes perfiles, pero también dejó más preguntas que respuestas. Mientras Joan García era titular en este encuentro, la idea del cuerpo técnico es que Unai Simón asuma el rol principal durante el Mundial, con la competencia de David Raya muy presente.

El fallo del guardameta del Espanyol reabre así un escenario de debate público en torno a quién ofrece mayor seguridad bajo palos. En este tipo de contextos, cada acción adquiere una dimensión mayor, especialmente cuando se trata de una posición tan determinante en el fútbol de selecciones.

Un equipo con ausencias y pruebas

El partido también estuvo condicionado por múltiples ausencias importantes. Jugadores como Lamine Yamal y Nico Williams no estuvieron disponibles, al igual que Zubimendi o Fabián Ruiz, que se incorporaron más tarde tras compromisos con sus clubes. Tampoco participaron titulares habituales como Rodri, Marc Cucurella, Mikel Oyarzabal o Pedri, lo que condicionó el rendimiento global del equipo.

Pese a ello, España volvió a mostrar momentos de dominio, aunque sin la continuidad necesaria para cerrar el partido con victoria. El empate deja la sensación de que el equipo aún no ha alcanzado su mejor versión, algo que preocupa a estas alturas del calendario.

Buenas noticias en el ataque y el centro del campo

No todo fueron dudas. El regreso de Mikel Merino tras su lesión fue una de las notas positivas del encuentro. El centrocampista volvió a sumar minutos competitivos y continúa su proceso de recuperación de ritmo de cara al Mundial.

También destacó la actuación de Ferran Torres, muy activo en ataque y con protagonismo en las acciones ofensivas más peligrosas del equipo. Además, el debut de Gonzalo como internacional absoluto dejó una buena impresión, mostrando movilidad y descaro en los minutos que disputó.

El empate ante Irak no es dramático en términos clasificatorios o competitivos, pero sí funciona como una advertencia. El error de Joan García ha concentrado buena parte de la atención mediática, pero también ha servido para evidenciar que la selección aún tiene aspectos por pulir.

Con el Mundial cada vez más cerca, el margen de error se reduce y cada detalle cuenta. La portería, más que nunca, se ha convertido en un debate abierto que el cuerpo técnico deberá cerrar en las próximas semanas si quiere evitar que la incertidumbre acompañe a España en su gran objetivo.