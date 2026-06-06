El papa León XIV ha iniciado este sábado su visita apostólica a España con una agenda que le llevará por Madrid, Barcelona y las islas Canarias. El viaje, de carácter religioso, ha dejado sin embargo un titular inesperado en el plano deportivo tras una breve conversación con periodistas durante el vuelo entre Roma y la capital española.

Durante el trayecto en avión hacia Madrid, el pontífice –preguntado qué equipo prefería, si el Real Madrid o el FC Barcelona– ha respondido con humor a la prensa. "El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid", ha afirmafo entre risas.

El papa confiesa su equipo favorito al llegar a España: "Prevost es del Real Madrid" pic.twitter.com/yA5oHmFPhz — Libertad Digital (@libertaddigital) June 6, 2026

La declaración se ha producido en un ambiente distendido a bordo del avión, donde el papa ha saludado a los más de 80 periodistas que le acompañaban en el viaje.

Tras el vuelo, el papa ha aterrizado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde ha sido recibido en la pista por los reyes Felipe VI y Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y diversas autoridades políticas y religiosas.

La agenda de la visita incluye varios actos de gran afluencia. Está prevista una vigilia de oración en la plaza de Lima, en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu, así como una misa multitudinaria en el propio estadio del Real Madrid, programada para el lunes. En Barcelona, el martes, se celebrará otra vigilia en el estadio Lluís Companys.

Aunque en el pasado se ha señalado su interés por otros deportes como el tenis, la respuesta del papa ha generado especial repercusión entre los aficionados del Real Madrid, en un momento además marcado por la actividad electoral del club blanco.