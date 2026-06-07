'Courtois, héroe y diablo': el guardián de las "doce manos" que conquistó el Bernabéu

"El jodido Thibaut Courtois tuvo doce manos aquella noche". La frase es de Jürgen Klopp y se refirió así a la colosal actuación del cancerbero belga en la noche del 28 de mayo de 2022, cuando el Real Madrid derrotó por 1-0 al Liverpool —con un solitario gol de Vinícius—, para conquistar su decimocuarta Copa de Europa.

Y es que el futbolista de Bree, considerado por la gran mayoría de especialistas como el mejor portero del mundo -y uno de los mejores de la historia-, es uno de esos jugadores que dejan estampas imposibles, fotografías suspendidas en la memoria colectiva como si el tiempo hubiera decidido detenerse únicamente para contemplarlos. Courtois pertenece a esa categoría extraña. La de los jugadores que convierten una parada en una obra de arte y un estadio en una catedral en silencio.

Ulises Sánchez-Flor, uno de los periodistas que mejor conoce las entrañas del Real Madrid contemporáneo, le dedica ahora su quinto libro: Courtois, héroe y diablo (Ed. Al Poste, 2026). Un título tan rotundo como preciso. Porque el belga vive precisamente ahí, en ese territorio ambiguo donde conviven la admiración absoluta y la provocación permanente, el salvador y el villano, el hombre que salva puntos para el Real Madrid y le da títulos, y el personaje que jamás ha callado lo que tenía que decir.

El portero de las noches imposibles

Después de Higuaín, el indestructible, Raúl, los secretos de una leyenda, La Décima y Vinicius, el salvaje —este libro sobre el brasileño también encontró su merecido espacio en Libertad Digital—, Sánchez-Flor vuelve a fijar su mirada en una figura que trasciende el césped. No escribe únicamente sobre un futbolista. Escribe sobre un símbolo. Sobre un portero que cambió la percepción de su posición y que terminó convirtiéndose en uno de los pilares emocionales del Madrid moderno.

En aquella final de París, el Liverpool disparó hasta el agotamiento contra un muro imposible. Klopp confesó que la única explicación lógica era que el belga tenía "doce manos". Y quizá sea eso lo que convierte a Courtois en un personaje literario que parece irreal. Aquella final ante los Reds terminó de elevarle al Olimpo blanco. Vinicius marcó el gol decisivo, sí, pero el MVP fue el guardameta belga. Un sinfín de milagros, aplazando el sufrimiento del madridismo hasta convertirlo en éxtasis.

Sánchez-Flor entiende perfectamente que el portero siempre ha sido el gran olvidado del fútbol. El hombre condenado a vivir entre el error y la sospecha. El único jugador cuyo fallo se convierte inevitablemente en tragedia. Por eso el libro funciona también como un homenaje a una figura históricamente ingrata. El arquero como último resistente. Como penitente permanente. Y ahí Courtois emerge gigantesco.

Del antimadridismo al corazón del Bernabéu

Pero Courtois, héroe y diablo no es una biografía complaciente. Ni mucho menos. El gran acierto del libro es precisamente adentrarse en las contradicciones del personaje. Porque Courtois nunca fue un futbolista diseñado para caer bien a todo el mundo. Durante su etapa en el Atlético de Madrid llegó a convertirse en una figura bastante incómoda para el madridismo. Aquella celebración de la Copa del Rey de 2013, cantando el famoso "salta, salta, pequeño canguro, y a los madridistas que les den por el c...", quedó grabada en la memoria de muchos aficionados blancos.

Y, sin embargo, el fútbol siempre disfruta destrozando certezas. Años después, ese mismo Courtois acabaría siendo uno de los futbolistas más queridos del Bernabéu. Y también uno de los más odiados por el Metropolitano. El belga cruzó la frontera emocional de la capital del Reino y jamás pidió perdón por ello. Ni siquiera intentó suavizar el impacto. Cuando aterrizó en el Real Madrid aseguró que su ídolo era Iker Casillas y que de niño soñaba con vestir de blanco. No hubo diplomacia. Pero lo cierto es que nunca la hay con Courtois.

Un diablo que siempre habla

Ahí aparece la segunda mitad del título. El ‘diablo’. Porque el autor del libro no dibuja únicamente al portero de las manos infinitas. También retrata al personaje incómodo, directo, abrasivo incluso. El futbolista que opina de Negreira, que carga contra Javier Tebas, que sale públicamente en defensa de Vinícius o que no tiene problema en alimentar debates históricos sobre el mejor portero del Real Madrid. Courtois habla. Siempre. Y eso, en tiempos de discursos prefabricados y futbolistas entrenados para no decir absolutamente nada, termina resultando casi revolucionario.

Sánchez-Flor, veterano periodista con raíces en la localidad toledana de Villacañas que ha trabajado durante más de dos décadas en el diario Marca, entiende que esa sinceridad es precisamente parte de su magnetismo. Courtois no necesita construir un personaje porque ya lo es. Tiene algo de antihéroe moderno. De gigante incómodo. De estrella que jamás ha buscado la aprobación universal.

La sombra de Casillas

Uno de los capítulos más interesantes del libro gira alrededor de una pregunta que divide generaciones: ¿es Courtois mejor que Casillas? La comparación parece inevitable. Iker simboliza la intuición, los reflejos, la parada imposible nacida del instinto. Thibaut representa otra cosa: el dominio físico absoluto, la sensación de invulnerabilidad, la certeza de que la portería se hace más pequeña cuando él aparece.

Ulises Sánchez-Flor posa con su libro sobre Thibaut Courtois.

Sánchez-Flor evita caer en la trampa del veredicto fácil. No sentencia. Sugiere. Invita al lector a decidir. Y eso convierte el debate en algo mucho más rico. Porque quizá el verdadero mérito del belga sea otro: haber conseguido que el madridismo volviera a sentir aquella seguridad emocional que parecía irrepetible tras la salida de Casillas.

El regreso del gigante

En realidad, Courtois, héroe y diablo termina funcionando como algo más profundo que una simple biografía deportiva. Es un relato sobre la resiliencia, sobre la construcción de un líder silencioso y sobre la extraña relación entre el éxito y el rechazo. Porque el libro no se detiene únicamente en las noches gloriosas de París o Wembley. También se adentra en el momento en el que Courtois estuvo más cerca del abismo: aquella gravísima lesión de rodilla que amenazó con apartarle durante mucho tiempo de la élite y que, sin embargo, terminó convirtiéndose en otra prueba superada.

Y ahí emerge una de las reflexiones más interesantes de Ulises Sánchez-Flor. El periodista, que también ha sido colaborador de Estudio Estadio, Radiogaceta de los Deportes y El Golazo de Gol —además de haber sido jefe de Deportes de Intereconomía y cronista del Madrid en El Confidencial—, sostiene que Courtois todavía tiene cuerda para rato. Que el portero de Bree, por físico (1,98 metros), mentalidad y jerarquía competitiva, puede mantenerse perfectamente dos o tres años más en la cima del fútbol mundial.

El paralelismo con Manuel Neuer resulta inevitable. Igual que el alemán desafió al desgaste y siguió compitiendo al máximo nivel pasada la barrera de los 38 años, Courtois parece pertenecer a esa especie rara de porteros que envejecen más despacio que el resto. Porque hay cualidades que no desaparecen con el tiempo: la lectura del juego, la colocación, el dominio psicológico del área y esa sensación de invulnerabilidad que transmite en las grandes noches.

Sánchez-Flor entiende precisamente eso: que Courtois ya no es sólo un portero. Es una presencia. Un futbolista que condiciona partidos incluso antes de que empiece el encuentro. El tipo de guardameta que obliga al rival a rozar la perfección para encontrar un gol.

Ahí vuelve a aparecer el héroe. El gigante que parecía condenado a caer y regresó para seguir sosteniendo al Real Madrid cuando todo tiembla. El "jodido Courtois". El hombre que, según Klopp, parecía tener "doce manos", el futbolista que aprendió a convivir con los silbidos y terminó conquistando el Bernabéu. Entre la gloria y la provocación, entre el héroe y el diablo.