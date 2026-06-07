El Real Madrid se prepara para activar su proceso electoral, un momento institucional clave que definirá el rumbo económico y deportivo de la entidad en los próximos años. Dos candidaturas: la de la actual junta directiva presidida por Florentino Pérez y la del joven empresario alicantino Enrique Riquelme. Solo puede quedar uno.
En cuanto al entrenador, Riquelme no ha podido anunciar un acuerdo con Klopp. Asegura que si gana de reunirán con el técnico teutón.
De nuevo hubo desmentido posterior. "¡Es molesto! Jürgen Klopp está feliz en su rol en Red Bull y no tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club", dijo Marc Kosicke, el agente de Jürgen Klopp, a Plettenberg. El periodista alemán añadió que la opción del Real Madrid está totalmente cerrada para el entrenador en estos momentos y especialmente en la situación actual del club.
Otro desmentido fue el de Toni Kroos. La Cadena COPE aseguraba que la candidatura de Riquelme estaba trabajando para incorporar a la leyenda teutona pero el propio Kroos lo desmintió desde su cuenta de X.
Ha sido una campaña de mucho juego subterráneo donde la tensión se ha palpado en el ambiente y ambos candidatos han ido con todo.
Enrique Riquelme ha intentado acercarse al socio con varias promesas. Además ha advertido que el club está en una gravísima situación económica por el exceso de gasto de las obras del Santiago Bernabéu y que Florentino Pérez quiere vender parte del club a inversores privados.
En el aspecto deportivo ha confirmado a Raúl González Blanco como director deportivo, a Fernando Hierro como responsable de la cantera, a Iker Casillas -tendrá un puesto relevante en su organigrama- y a Vicente del Bosque como adjunto a la presidencia.
Además su gran bombazo fue el anuncio del fichaje de Erling Haaland. Asegura que si es presidente tanto el delantero noruego como Rodri, el centrocampista español del Manchester City, vestirán de merengue. Sobre el desmentido que hicieron el padre de Haaland y la agente del jugador Rafaela Pimienta solo dos horas después del anuncio que hizo Enrique en El Hormiguero, el empresario alicantino asegura que es algo normal porque deben protegerse ante la posibilidad de no salir elegido pero reitera que ambos están cerrados y que si no cumple sus promesas pagará el 100% de la cuota de todos los socios la próxima temporada.
A los votos presenciales se unirán, tras el cierre de las urnas, las papeletas emitidas por correo, bajo custodia de los servicios de seguridad del club en una sala dotada también de un sistema de videovigilancia.
Enrique Riquelme, presidente de Cox Energy, depositó su voto al filo de las 11h en medio de aplausos de socios que le acompañaron hasta la urna y de algún insulto aislado.
El candidato, de 37 años y con número de socio 41.736, que votó en la mesa 33, se estrena como aspirante con el lema ‘Legado y futuro’ y, tras emitir su sufragio, reiteró la importancia de unos comicios que calificó de "referéndum".
Enrique Riquelme y su último mensaje al madridismo en el día de las elecciones a la presidencia del Real Madrid
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"Si hoy el socio del Real Madrid no llega a votar, esto se hubiese convertido probablemente en las últimas elecciones del Real Madrid, al menos tal y como lo conocemos hoy. Tanto en lo social, en lo deportivo y en la parte institucional y financiera necesitamos transparencia", indicó.
El más madrugador fue el actual presidente, Florentino Pérez, socio número 1.484, quien ejerció el sufragio en la mesa 2 apenas una hora después de la apertura de las urnas.
Florentino Pérez ejerce su derecho al voto en Valdebebas durante las elecciones a la presidencia del Real Madrid, en las que se enfrenta a Enrique Riquelme para seguir al frente del club blanco https://t.co/5YfF8y7gDi pic.twitter.com/5leATh8TII— Europa Press (@europapress) June 7, 2026
Al llegar y tras depositar su papeleta, saludó y se fotografió con afiliados que se arremolinaron en torno al presidente de la constructora ACS y máximo dirigente del Real Madrid, cargo que aspira a renovar cuatro años y sobrepasar el cuarto de siglo al frente del club: un primer período de 2000 a 2006 y, de manera ininterrumpida, desde 2009 a la actualidad.
Pérez no ejercía el voto desde 2004, en los últimos comicios en los que concurrió y tuvo rival; ya que en los de 2006, que ganó Ramón Calderón, no se presentó, y a partir de 2009, no hubo urnas porque no se presentaron otros candidatos, por lo que revalidó automáticamente el cargo.
La alta afluencia de socios, pese a las dificultades de movilidad por los cortes de tránsito en Madrid por la visita del papa León XIV, es la nota más destacada en las primeras horas de esta jornada.
Las 60 urnas instaladas en Valdebebas (instalaciones deportivas del club en el noreste de la capital) abrieron a las 9 h para que ejerzan su voto los alrededor de 70.000 socios que tienen derecho (mayores de edad y con al menos un año de antigüedad), que podrán depositar su papeleta hasta las 20 h.
El Real Madrid vive desde la mañana de este domingo su primera jornada electoral en dos décadas para dilucidar si Florentino Pérez, de 79 años, sigue al frente del club español otros cuatro años, tras 24 de mandato repartidos en dos etapas, o le releva Enrique Riquelme, de 37, en su debut en esta instancia.