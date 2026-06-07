Florentino Pérez y Enrique Riquelme votan en unas elecciones históricas para el Real Madrid tras 20 años sin urnas

La Ciudad Real Madrid en Valdebebas vive una jornada electoral histórica. Por primera vez en dos décadas, los socios del club blanco acuden a las urnas para elegir a su próximo presidente, en una jornada marcada por la alta participación y el choque generacional entre el actual mandatario, Florentino Pérez, y el aspirante, Enrique Riquelme.

Las puertas del pabellón se abrieron a las 9:00 horas ante una máxima afluencia de votantes conscientes de la importancia de estos comicios. El primero en ejercer su derecho al voto fue Florentino Pérez, quien acudió a las 9:57 de la mañana. El dirigente, que aspira a su octavo mandato (el sexto de manera consecutiva desde su regreso en 2009), depositó su papeleta en la mesa 2 debido a su número de socio, el 1.484.

Pérez, acompañado por el vicepresidente Eduardo Fernández de Blas, prefirió no hacer declaraciones institucionales y pasó largo tiempo arropado por los socios, deteniéndose a firmar autógrafos y a fotografiarse con los numerosos madridistas que le mostraron su afecto.

Así ha sido la votación de Florentino Pérez en las elecciones a la presidencia del Real Madrid pic.twitter.com/eEsjjse7sx — Libertad Digital (@libertaddigital) June 7, 2026

Horas antes, a través de sus canales de campaña, había lanzado un mensaje de movilización: "Por quienes nos hicieron madridistas, por ellos y por nosotros, vayamos a votar. Nos queda mucha historia por hacer".

"Por quienes nos hicieron Madridistas, por ellos y por nosotros, vayamos a votar. Nos queda mucha historia por hacer". Florentino Pérez. pic.twitter.com/K9OpHSSAhB — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 7, 2026

Poco después, a las 10:50 horas, hizo su aparición el candidato opositor, Enrique Riquelme. El empresario de 37 años votó en la mesa 33 rodeado de los miembros de su junta directiva, recibiendo una mezcla de aplausos y algunos tímidos abucheos por parte de los asistentes.

A diferencia del actual presidente, Riquelme sí atendió a los medios de comunicación y mantuvo la dureza discursiva que ha caracterizado su campaña, calificando la votación como crucial para el modelo de propiedad de la entidad: "Después de 20 años se puede votar. Nos presentamos para parar la venta del club. Si no dábamos este paso, el club estaba en venta. No son unas elecciones normales, es un referéndum. Si el socio no llega a votar, serían las últimas elecciones del Madrid tal y como lo conocemos", sentenció de forma tajante.

Estas elecciones rompen una racha de 20 años sin que los socios del Real Madrid acudieran a las urnas, la última vez fue el 2 de julio de 2006, cuando Ramón Calderón se impuso en un ajustado escrutinio a Juan Palacios y Juan Miguel Villar Mir. Desde que Florentino Pérez retomó la presidencia en 2009, ninguna candidatura alternativa había logrado cumplir los exigentes requisitos previos para habilitar una votación.

Unos 70.000 socios componen el censo electoral de esta jornada y disponen hasta las 20:00 horas de la tarde para decidir el rumbo institucional del club en las urnas de Valdebebas.