Christian Eriksen se encuentra bien y será dado de alta tras sufrir un nuevo desmayo

El internacional con la selección de Dinamarca Christian Eriksen evoluciona favorablemente y se encuentra a la espera de recibir el alta médica en las próximas horas, después del sobresalto vivido este domingo. El jugador sufrió un repentino desvanecimiento sobre el terreno de juego mientras disputaba un encuentro de preparación frente al combinado nacional de Ucrania, un episodio que obligó a suspender definitivamente el choque.

Según ha comunicado de manera oficial la Federación Danesa de Fútbol (DBU) a través de sus canales corporativos, el mediocentro está fuera de peligro. "Hablé con Christian esta mañana y está bien. Está con su familia y de buen ánimo. Contamos con que pronto sea dado de alta y regrese a casa", confirmó el médico del equipo nacional escandinavo, Morten Boesen, mediante una nota difundida en las redes sociales.

Los hechos transcurrieron alrededor del minuto 65 de juego, momento en el que el futbolista se llevó la mano al pecho y terminó desplomándose sobre el césped. La rápida intervención del colegiado, que reclamó al instante la asistencia de los servicios médicos, resultó determinante para estabilizar al jugador. Tras ser atendido in situ, el centrocampista pudo abandonar el terreno de juego por su propio pie, aunque fue evacuado en camilla por precaución y trasladado de inmediato al Hospital Universitario de Odense para someterse a diversos exámenes clínicos.

Relacionado Eriksen da otro susto tras desplomarse en pleno partido con Dinamarca

El jefe de los servicios médicos de la selección quiso aportar más detalles sobre los instantes posteriores al suceso para transmitir tranquilidad a los aficionados. "Estuvo inconsciente durante unos instantes, pero recuperó el conocimiento muy rápidamente y enseguida pudimos comunicarnos con él", detalló Boesen, descartando así mayores complicaciones de salud tras la evaluación preliminar.

Este percance hace inevitable recordar el grave episodio que el deportista danés protagonizó durante la Eurocopa disputada en el verano de 2021. En aquel partido de la fase de grupos frente a Finlandia, el centrocampista sufrió un severo problema cardíaco que impactó al mundo del deporte internacional y que le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante largos meses de recuperación.

Desde aquel grave incidente, el jugador compite al más alto nivel llevando implantado un desfibrilador automático (DAI), un dispositivo médico diseñado específicamente para actuar y emitir una descarga en caso de detectar arritmias peligrosas o interrupciones en el ritmo cardíaco. Gracias a esta tecnología puntera y a los exhaustivos controles a los que se somete regularmente, el talentoso mediocentro pudo reanudar su carrera profesional con plenas garantías de seguridad en la élite europea.