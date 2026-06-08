Cierre de filas total con Gavi en la Selección tras su entrada viral a Rodrigo

Entrenamiento de España, pisotón de Gavi a Rodrigo en el tobillo y redes sociales viralizando la jugada. Así han sido las últimas horas de la Selección en la previa del Mundial.

Esta fue la entrada:

La entrada de Gavi sobre Rodri que hizo temer lo peor en el entrenamiento de España.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/zKBONERTpt — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 7, 2026

En la imagen se ve que Gavi pisa sin querer al jugador del Manchester City que se queja amargamente del pisotón. Muy pronto en redes hubo quejas, pero la Selección no quiere fisuras.

Luis de la Fuente defendió a Gavi: "Esto es fútbol, es un entrenamiento. Los jugadores se entregan y nadie tiene que pedir perdón. Todo está perfecto. Gavi tiene energía, ímpetu. Tiene que ir dosificando la energía, pero quiero a este Gavi".

También lo hizo Yeremy Pino: "Pata (risas). No, en serio. La garra, el compañerismo y la alegría que transmite. Es un jugador que contagia energía a todos los compañeros y aporta mucho al grupo".

El jugador del Aston Villa, campeón de la Europa League con Unai Emery, recalca que esa intensidad de Gavi será vital: "Dentro del campo siempre lo da todo, se deja la piel en cada acción y eso es algo que valoramos muchísimo. Es un futbolista muy importante para nosotros. Gavi es alma".