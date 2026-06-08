De la Fuente: "Lamine y Nico estarán, pero es complicado que sean titulares"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha dicho este domingo que Lamine Yamal y Nico Williams estarán "disponibles" para jugar en el primer partido de su equipo en el Mundial 2026, contra Cabo Verde, aunque consideró "complicado" que vayan a estar en el once inicial.

"Nico, Lamine y Víctor (Múñoz) están cumpliendo con los plazos de recuperación, están muy bien. Era conveniente que estos días se quedaran trabajando allí para hacer trabajo más específico", indicó De la Fuente en rueda de prensa desde Puebla (México), donde el combinado español jugará este lunes su último amistoso previo al Mundial.

"Creo que podrán estar los tres para el próximo partido y disponibles. Es una gran noticia (...) Si no hay inconvenientes estos días, calculamos que están en disposición de contar con ellos el día 15", agregó sobre los tres jugadores que se quedaron en el campamento base de Chattanooga (EE UU) y no viajaron a México.

No obstante, mostró sus dudas sobre la posibilidad de que Yamal y Williams, dos de las principales estrellas de la selección española, estén para el inicio del partido.

"Eso es más complicado. Pero que están en disposición de jugar, creo que van a estar los tres (...) Los minutos no los sabemos", subrayó.

La selección española aterrizó este domingo en Puebla, centro de México, para disputar un partido amistoso contra Perú, el último de preparación para el Mundial.

Yamal, Williams y Muñoz se quedaron y no se ejercitaron esta mañana con el grupo, en la última sesión previa del conjunto dirigido por De la Fuente, que cuenta con el resto de efectivos disponibles para el choque de este lunes, el último antes del debut en el Mundial 2026 contra Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta (Estados Unidos).

España se enfrentará a Perú este lunes a partir de las 20:00 hora local (02:00 GMT del martes) en el estadio de Puebla, ubicada 130 kilómetros al sur de Ciudad de México.

La selección española volverá a México para disputar el tercer partido de su fase inicial contra Uruguay, cita que tendrá lugar el 26 de junio en Guadalajara.