El fichaje que nadie esperaba: Pepe puede volver al Bernabéu este verano

La segunda era de José Mourinho en el Real Madrid puede traer consigo uno de los regresos más simbólicos para el madridismo. Según distintas informaciones aparecidas en las últimas horas, el excentral portugués Képler Laverán Lima Ferreira, más conocido como Pepe, está muy cerca de incorporarse al cuerpo técnico del entrenador luso en su nueva etapa al frente del conjunto blanco.

La noticia ha comenzado a cobrar fuerza después de que varios medios internacionales y cuentas especializadas en la actualidad madridista apuntaran a que Mourinho desea rodearse de personas de máxima confianza para afrontar un desafío que se presenta tan ilusionante como exigente. Entre esos nombres aparece el de Pepe, uno de los futbolistas que mejor representó durante años el carácter competitivo que siempre ha exigido para los suyos el hasta ahora técnico del Benfica.

Aunque por el momento no hay confirmación oficial por parte del club ni de los protagonistas, la posibilidad de ver a Pepe trabajando desde el banquillo junto a Mourinho gana enteros con el paso de las horas. Las últimas informaciones señalan incluso que el exdefensa considera que ha llegado el momento adecuado para iniciar esta nueva etapa en su carrera dentro del fútbol profesional.

Reencuentro de dos viejos aliados

La relación entre Mourinho y Pepe va mucho más allá de una simple coincidencia de nacionalidad —aunque Pepe haya nacido en Brasil y no en Portugal—. Ambos compartieron vestuario en el Real Madrid entre 2010 y 2013, durante una de las etapas más intensas y competitivas de la historia reciente del club.

A las órdenes del técnico de Setúbal, Pepe se convirtió en uno de los líderes defensivos del equipo que conquistó la Liga de los récords en la temporada 2011/12, además de una Copa del Rey (2011) y una Supercopa de España (2012). Su agresividad competitiva, su liderazgo y su compromiso encajaban perfectamente con la filosofía del entrenador portugués.

Por ello no resulta extraño que Mourinho quiera contar ahora con uno de sus hombres de confianza para reforzar un cuerpo técnico que tendrá la complicada misión de devolver al Real Madrid a la cima del fútbol europeo.

El inicio de una nueva vida tras la retirada

La posible llegada de Pepe al banquillo madridista supondría también el primer gran paso de su carrera como técnico tras colgar las botas. El exinternacional portugués anunció oficialmente su retirada del fútbol profesional el 8 de agosto de 2024, poniendo fin a una trayectoria legendaria a los 41 años. Lo hizo apenas unas semanas después de disputar la Eurocopa 2024 y tras concluir su contrato con el Oporto, club en el que cerró una carrera que le convirtió en uno de los defensores más laureados y reconocidos de su generación.

A lo largo de más de dos décadas en la élite, Pepe disputó cientos de partidos al máximo nivel, conquistó tres Champions League con el Real Madrid (2014, 2016 y 2017) y se proclamó campeón de Europa con Portugal en 2016, dejando una huella imborrable tanto en el Bernabéu como en la selección lusa.

Un Madrid con aroma portugués

La vuelta de Mourinho al Real Madrid parece inminente tras la reelección de Florentino Pérez como presidente del club y la vuelta de Mourinho al banquillo blanco trece años después. En ese contexto, la incorporación de Pepe supondría un movimiento cargado de simbolismo. El que fuera uno de los grandes referentes de la etapa mourinhista podría regresar ahora para transmitir a las nuevas generaciones ese espíritu competitivo que convirtió al Real Madrid en uno de los equipos más temidos de Europa.

A falta de confirmación oficial, el regreso de Pepe al Bernabéu ya no parece una cuestión de nostalgia, sino una posibilidad cada vez más cercana. Y si finalmente se concreta, Mourinho recuperará a uno de sus lugartenientes más fieles para iniciar una nueva aventura en un club, el Real Madrid, que busca reverdecer viejos laureles tras dos temporadas con bastantes más sombras que luces, incluyendo varias peleas en el vestuario —como la última entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni— que han salido a la luz.