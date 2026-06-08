El mensaje de Florentino a los socios del Real Madrid

Florentino Pérez ha celebrado la contundente victoria electoral que le permitirá seguir al frente del club blanco tras imponerse este domingo en los comicios. El actual máximo mandatario de la entidad madridista ha calificado de "resultado extraordinario" el amplio respaldo de los socios, que le garantiza un nuevo mandato hasta el año 2030 para continuar impulsando el crecimiento deportivo e institucional del equipo.

Durante su discurso, pronunciado cerca de la una de la madrugada en el madrileño hotel Eurobuilding, el reelegido presidente agradeció el afecto de los votantes y destacó que su candidatura venció en todas las mesas electorales. "Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades", explicó tras certificar su claro triunfo frente a Enrique Riquelme, el aspirante opositor.

Se trata de un hito que, según sus propias palabras, supone el segundo mejor resultado histórico del club, únicamente superado por el que él mismo obtuvo en el año 2004. A pesar de la rotunda victoria, Pérez lamentó que se anulasen 1.000 sufragios emitidos por correo, una decisión que la directiva tiene previsto recurrir. "Es un resultado extraordinario y podía haber sido mejor", matizó ante sus seguidores.

Tras dirigir la institución entre los años 2000 y 2006, y retomar el cargo en 2009, el presidente puso en valor el comportamiento cívico de la masa social en una cita marcada por ser la primera con rival en las urnas después de cinco convocatorias. "Hoy ha ganado el Real Madrid. Hemos dado un ejemplo al mundo de democracia, transparencia y convivencia", enfatizó con evidente satisfacción.

En el terreno puramente deportivo, el dirigente no dudó en confirmar un movimiento que marcará el futuro inmediato del conjunto merengue. Adelantó a todos los presentes que volverá al banquillo "uno de los mejores entrenadores del mundo, José Mourinho". A su vez, se mostró visiblemente orgulloso del Santiago Bernabéu, de contar con una plantilla de primer nivel y de afrontar sin miedo los desafíos venideros.

De cara a esta nueva etapa, el vencedor quiso tender la mano a aquellos que no apostaron por su proyecto. Se comprometió a escuchar sus inquietudes porque "todos somos del Real Madrid". Según recalcó, la unidad de los socios es un pilar innegociable de su gestión, que mantendrá el firme propósito de defender la independencia de la institución deportiva frente a presiones externas.

Para finalizar, reafirmó su compromiso con la estabilidad institucional que persigue desde su primera llegada al palco. En este sentido, aseguró que seguirá construyendo la marca más valiosa del mundo del deporte, con la ambición intacta de conquistar nuevos éxitos europeos. "Trabajaremos para que nuestros valores sean siempre los pilares de todo lo que somos. Juntos nos queda mucha historia por hacer", concluyó, con la mirada puesta en levantar la decimosexta Copa de Europa.