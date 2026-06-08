El momento en el que el Papa habló del Atlético y nadie lo menciona

El papa León XIV estará en Madrid durante cuatro días, desde el sábado 6 de junio hasta el martes 9 de junio de 2026 y en su paso por la capital de España ha dejado grandes momentos y otros curiosos. Uno de ellos fue cuando le preguntaron por su equipo de fútbol. Fue en el avión que le trasladó a Madrid.

Este fue el momento:

Periodista le pregunta al papa que qué prefiere al Real Madrid o al Barça? "Eso es fácil...el PAPA es para todos los equipos, pero Prevost es del REAL MADRID". pic.twitter.com/SDKsbalDx0 — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) June 6, 2026

"Eso es fácil... el Papa es para todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid... y el Atleti", comentó el Papa en el avión. El problema es que la última frase, que se escucha claramente, no se ha mencionado en ningún sitio. En Real Madrid TV, por ejemplo, se ha cortado esa parte.

🤍 El Papa es del Real Madrid. ¡Bienvenido, León XIV! pic.twitter.com/7KNUjflmsN — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 6, 2026

Esto no ha pasado desapercibido para los aficionados del Atlético de Madrid que también quieren sacar pecho de estas palabras de Su Santidad. A todo esto su técnico, Diego Pablo Simeone, estuvo ayer saludando al Papa en Madrid:

¡LA SONRISA DEL CHOLO LO DICE TODO! Simeone aprovechó el parate del Atlético de Madrid por el Mundial y, junto a su pareja Carla Pereyra, fue a saludar al Papa León XIV. pic.twitter.com/lUIekIS7ym — SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2026

Hoy, lunes 8 de junio, la agenda del Papa en Madrid combina encuentros institucionales y pastorales. Durante la mañana se está reuniendo con el presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa y visita el Congreso de los Diputados, al mediodía mantiene un almuerzo privado con los obispos en la Nunciatura y, finalmente, coronará la tarde con un encuentro diocesano multitudinario con los fieles en el Estadio Santiago Bernabéu.

Florentino Pérez le entregará allí una camiseta con el dorsal número 1, como anunció el mandatario blanco tras ganar las elecciones.