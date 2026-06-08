El Real Zaragoza de las incógnitas: sin director general, con 20 millones sobre la mesa y muchas preguntas sin responder

El descenso del Real Zaragoza a Primera RFEF no ha supuesto un punto final a la crisis. Más bien todo lo contrario. Apenas nueve días después de consumarse la caída a la tercera categoría del fútbol español, la entidad aragonesa sigue sumando demasiados interrogantes en una situación que, lejos de aclararse, parece enredarse todavía más.

La salida del director general, Fernando López Lobete, y el anuncio de una ampliación de capital de 20 millones de euros han sido las dos primeras grandes decisiones adoptadas por el Consejo de Administración tras el desastre deportivo. Dos movimientos que, sin embargo, han generado tantas dudas como certezas. El propio club confirmó ambos acuerdos tras una reunión extraordinaria celebrada el pasado martes de forma telemática, en la que también se anunció una futura reestructuración de la entidad.

Para el investigador deportivo Luis Serrano, colaborador habitual de Libertad Digital y uno de los analistas más críticos con la gestión del Real Zaragoza en los últimos años, el problema va mucho más allá de una mala temporada o de una cadena de errores deportivos. La cuestión de fondo, sostiene, es un modelo de gestión que ha ido alejándose progresivamente de la transparencia que caracterizó otras etapas del club.

Del modelo Alierta a la era de los silencios

Si algo distingue a la etapa encabezada por César Alierta y la Fundación Zaragoza 2032 de la actual propiedad, formada por Jorge Mas, Joseph Oughourlian -presidente del Grupo Prisa-, el fondo ARES, el constructor Juan Forcén y el abogado Pablo Jiménez de Parga, entre otros, es la marera de comunicar.

Serrano recuerda a LD que durante aquellos años con la Fundación Zaragoza 2032, los responsables comparecían con frecuencia ante los medios, ofrecían explicaciones públicas y asumían personalmente las consecuencias de sus decisiones. La información económica y societaria se difundía con regularidad y los dirigentes no rehuían las preguntas incómodas.

Aquella política respondía a una convicción empresarial básica que Alierta conocía bastante bien: la transparencia reduce rumores, desactiva especulaciones y fortalece la confianza de aficionados e inversores.

Sin embargo, la percepción actual es muy distinta. Las comparecencias públicas se han reducido al mínimo -entre ellas las del presidente del club, Jorge Mas, que apenas ha visitado Zaragoza en los últimos cuatro años-, las explicaciones escasean y buena parte de la información relevante llega mediante filtraciones interesadas o comunicados escuetos. Según el investigador deportivo, la documentación societaria remitida por el club ha ido eliminando progresivamente datos que anteriormente sí se facilitaban con normalidad.

El resultado es un clima de desconfianza creciente en una afición que acaba de encajar uno de los golpes más duros de su historia reciente.

La salida de López Lobete deja más preguntas

La destitución de López Lobete era esperada por la mayor parte del zaragocismo. El ya exdirector general abandona el cargo tras dos años marcados por el fracaso del denominado proyecto ‘Real Zaragoza 2027’ y por el descenso al fútbol semiprofesional.

Pero incluso su despedida ha dejado mensajes significativos. En una carta dirigida a la afición, López Lobete ―ejecutivo madrileño de 40 años que también fue CEO del Atlético Ottawa entre 2020 y 2024―, reconoce una responsabilidad parcial en el descenso. Una matización que muchos interpretan como una invitación implícita a que otros responsables también hagan autocrítica.

Además, insiste en la necesidad de recuperar tres conceptos que considera fundamentales: unidad, trabajo y estabilidad. Una reflexión que numerosos aficionados han leído como un mensaje directo al Consejo de Administración.

Lo más llamativo es que el Zaragoza ha decidido prescindir de su director general sin anunciar simultáneamente un sustituto. En un momento crítico para la supervivencia deportiva y económica del club, la principal figura ejecutiva permanece vacante. Una circunstancia difícil de encontrar en entidades inmersas en procesos de reconstrucción tan complejos.

Los 20 millones que no son exactamente 20 millones

Otra de las grandes noticias, además del nombramiento de Ibai Gómez como nuevo entrenador en Primera RFEF, en sustitución de David Navarro, ha sido la ampliación de capital de 20 millones de euros, la sexta desde la llegada de la actual propiedad en 2022. El club la presenta como una demostración de compromiso con el objetivo de regresar al fútbol profesional.

Sin embargo, las dudas vuelven a aparecer cuando se analiza el destino real de esos fondos. Según la interpretación de Luis Serrano, una parte sustancial de esa cantidad estaría vinculada a compromisos ya adquiridos relacionados con la financiación de la Nueva Romareda ―cuando la factura para la construcción del estadio no para de crecer― y con obligaciones financieras previas. La gran incógnita es cuánto dinero llegará realmente a la parcela deportiva.

La pregunta resulta fundamental porque el Zaragoza deberá afrontar fichajes, salarios y gastos operativos en una Primera RFEF cada vez más exigente económicamente. Tampoco se ha aclarado si la operación se realizará mediante aportación efectiva de fondos o mediante compensación de créditos, un detalle técnico que puede determinar la capacidad real de maniobra del club durante el próximo mercado.

La sombra de la política vuelve a aparecer

Asimismo, Luis Serrano pone el foco en otro elemento que históricamente ha acompañado al Real Zaragoza como la influencia política. Así, el investigador recuerda cómo los contactos entre el entonces presidente aragonés Marcelino Iglesias y Agapito Iglesias coincidieron con el inicio de una etapa que terminó desembocando en el descenso a Segunda División. Trece años después, con Jorge Azcón al frente del Gobierno de Aragón, el club ha acabado cayendo aún más abajo, hasta Primera RFEF.

No se trata de establecer una relación directa de causa y efecto, pero sí de señalar que el Zaragoza continúa moviéndose en un ecosistema donde los intereses políticos, económicos y deportivos suelen entremezclarse con bastante más frecuencia de la esperada y de la deseada.

Los números pueden ayudar a explicar el problema. Desde la llegada de la actual propiedad han pasado por el club dos directores generales, cuatro directores deportivos, diez entrenadores y decenas de futbolistas, lo que al mismo tiempo ha provocado el estancamiento de la cantera con el consiguiente éxodo de las mayores promesas del filial (Iván Azón, Juan Sebastián, Lucas Terrer, Jano Monserrate…). Sólo en la última temporada llegaron a participar alrededor de cuarenta jugadores distintos. Demasiados cambios para construir un proyecto sólido.

Una estructura en permanente cambio

Mientras tanto, la deuda continúa siendo una preocupación constante y el descenso amenaza con reducir drásticamente los ingresos ordinarios. Por eso la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿existe un verdadero plan de negocio para devolver al Zaragoza al fútbol profesional o simplemente se van tapando agujeros conforme aparecen?

La respuesta debería llegar pronto. Porque el descenso ya es historia. Lo preocupante para el zaragocismo es que la sensación de improvisación parece seguir plenamente vigente.

Y porque, como advierte Luis Serrano, los problemas ni mucho menos se están reduciendo, sino que van creciendo cada día un poco más.