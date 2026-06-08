El recuerdo a María Caamaño que preside la concentración de España en el Mundial

La selección española pasará sus primeras semanas durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en la ciudad de Chattanooga. El equipo de Luis de la Fuente se aloja en el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown y como centro de entrenamiento se utilizarán las instalaciones de Baylor School antes del inicio de las rondas eliminatorias. En la sala de trabajo, España ha querido homenajear a María Caamaño, fallecida el pasado 16 de abril.

La pequeña salmantina, símbolo de la lucha contra el cáncer infantil, falleció a los trece años a causa del sarcoma de Ewing después de una batalla de más de seis años. Durante ese tiempo, se convirtió en un símbolo de fortaleza gracias al proyecto solidario "La Sonrisa de María", con el que se recaudó dinero para la investigación oncológica. Su historia llegó al vestuario de la selección y fue fuente de inspiración durante la Eurocopa 2024.

Es una de esas imágenes junto a los futbolistas y a punto de levantar el trofeo en la plaza de Cibeles frente a miles de aficionados la que decora la pared de una de las salas del centro de entrenamiento español. Álex Baena, uno de los más cercanos a la pequeña durante su enfermedad, mostró la imagen en sus redes sociales y señaló: "Esta vez seremos 27".

María Caamaño junto a los jugadores en la celebración de la Eurocopa

España se mantendrá en Chattanooga mientras dure la fase de grupos, excepto los días de viaje para los primeros encuentros en Atlanta –el 15 de junio ante Cabo Verde y el 21 contra Arabia Saudí–. Asimismo, el último encuentro ante Uruguay se disputará en Guadalajara (México). Cuando se inicien las rondas eliminatorias, la FIFA ha decidido que las selecciones dejen sus sedes para concentrarse en las ciudades en las que tendrán lugar las eliminatorias.