Lazos de sangre en el Mundial: los hermanos que compartirán el sueño de 2026
La Copa del Mundo reunirá a varias parejas de hermanos entre sus participantes. Algunos competirán bajo la misma bandera, mientras que otros lo harán como rivales internacionales.
Los hermanos Hernández
Ambos juegan en la selección francesa. Actualmente, Lucas Hernández milita en el PSG y Theo Hernández se encuentra en las filas del Al-Hilal.
Los hermanos Doué
Guéla Doué nació en Angers, pero defenderá a la selección de Costa de Marfil y en el presente se encuentra en el Estrasburgo. Por otro lado, Desiré Doué acudirá con la selección francesa. El delantero juega en el PSG.
Los hermanos Duarte
Ambos representarán a Cabo Verde en el Mundial 2026. Laros Duarte (izqda) juega de centrocampista en el Puskas Akademia de Hungría. Por otro lado, Deroy Duarte se desenvuelve en el centro del campo del Ludogorets.
Los hermanos Bacuna
Ambos pertenecen a la selección de Curazao, el país más pequeño en debutar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Juninho y Leandro Bacuna nacieron en Groningen, Países Bajos, en una familia con orígenes de Curazao. Leandro (izqda) juega en el Iğdır F. K. turco y Juninho Bacuna en el F. C. Volendam de los Países Bajos.
Los gemelos Timber
Ambos forman parte de la plantilla de la selección de Países Bajos. Quinten Timber (izqda) controla mediocampo del Olympique de Marsella y Jurriën Timber juega de defensa en el Arsenal.
Los hermanos Souttar
John Souttar (izqda) y Harry Souttar no están unidos ni por el equipo ni por la selección. En el caso de John, el defensa estará en el vestuario de la selección de Escocia y actualmente juega en el Rangers inglés. Por su parte, Harry estará en la zaga de la selección australiana y milita en el Leicester.
Los hermanos Brobbey
Derrick Luckassen (izqda) y Brian Brobbey nacieron en Países Bajos, pero representan a selecciones distintas. Luckassen es defensa en el Pafos griego y vestirá la camiseta de la selección de Ghana mientras Brian Brobbey disputará la Copa del Mundo con la selección de Países Bajos.
Los hermanos Williams
Ambos juegan en el Athletic, sin embargo, en el gran torneo defenderán distintas selecciones. Iñaki Williams vestirá los colores de la selección de Ghana mientras Nico Williams formará parte de la selección española.