De Aragonés a Yamal: por qué España es la gran candidata para ganar el Mundial

España afronta el Mundial de 2026 instalada entre las principales favoritas para levantar el trofeo. La campeona de Europa llega a la cita de Estados Unidos, México y Canadá con una mezcla de juventud, experiencia y una identidad futbolística consolidada que ha devuelto la ilusión a una afición acostumbrada durante años a convivir con la frustración en las grandes competiciones.

Durante la Jornada Mundial de Fútbol 2026: La Victoria Que Nos Une , celebrada en Málaga, exjugadores internacionales, entrenadores, árbitros y periodistas han analizado el momento actual de la selección y coinciden en destacar que el combinado dirigido por Luis de la Fuente representa la continuidad de un proceso iniciado hace casi dos décadas y que cambió para siempre la mentalidad del fútbol español.

El legado de Luis Aragonés sigue presente

Uno de los aspectos más repetidos durante el debate ha sido la influencia de Luis Aragonés en la transformación de la selección. El periodista Juanma Rodríguez ha asegurado que el cambio no fue únicamente futbolístico, sino también mental. "Yo tengo la certeza de que eso cambia con don Luis Aragonés", afirmaba. Pero no se quedaba ahí, sino que asegura que todos los presentes "pertenecemos a una generación de una selección que no ganaba y ahora nos encontramos con que el fútbol español es escuela para los demás, somos exportadores de talento y hemos ganado un Mundial".

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Una reflexión compartida también por Jesús Paredes, preparador físico del equipo campeón de Europa en 2008 y uno de los colaboradores más cercanos del técnico madrileño. "Luis Aragonés era un superdotado. Decía que 'del subcampeón no se acuerda nadie'. Y, con frases así, trasladaba a los jugadores una mentalidad ganadora que antes no existía", recordaba.

Por su parte, Luis Milla también reivindica el papel del seleccionador que abrió la etapa más exitosa de la historia del fútbol español. "Aragonés supo adaptarse a los jugadores que tenía y elegir perfectamente cómo gestionar aquel grupo. Hay que reconocer mucho su trabajo", explicaba.

Una plantilla equilibrada y con talento

La lista confeccionada por Luis de la Fuente para el Mundial combina futbolistas consolidados con jóvenes que ya son referentes internacionales. Nombres como Rodri, Pedri, Nico Williams, Dani Olmo o Lamine Yamal lideran una convocatoria que ha generado un amplio consenso.

Para Salva Ballesta, la principal virtud del equipo reside en su profundidad. "España es una plantilla muy potente que combina juventud con gente experimentada", señala. "El suplente iguala técnicamente al titular en muchas posiciones y eso es una ventaja enorme en un torneo tan exigente".

El exdelantero considera que el único factor de incertidumbre está relacionado con el estado físico de algunos jugadores importantes. "Hay futbolistas llamados a ser protagonistas que no han tenido continuidad durante la temporada, como Nico, Rodri, Mikel o Lamine", apunta.

Miguel "Látigo" Serrano habla sobre alguna de las ausencias en la lista de Luis de la Fuente pic.twitter.com/zk2H3hvp04 — Libertad Digital (@libertaddigital) June 9, 2026

Patxi Salinas pide además confianza en el criterio del seleccionador respecto a las ausencias más debatidas. "No debemos ser ventajistas. El entrenador conoce perfectamente a estos jugadores porque lleva años trabajando con ellos", asegura.

Lamine Yamal lidera la nueva generación

Entre todos los nombres propios sobresale uno por encima del resto. Lamine Yamal llega al Mundial como una de las grandes estrellas del torneo y como el futbolista llamado a marcar una época.

Miguel Látigo Serrano fue especialmente contundente al analizar su importancia. "En este Mundial tenemos algo y es que Messi es español. Lamine Yamal es el Messi español", afirma.

Recordemos que el extremo del Barcelona encabeza una generación de jóvenes talentos que aspiran a dominar el fútbol internacional durante la próxima década. Junto a él aparecen figuras como Pau Cubarsí, considerado por varios participantes como uno de los centrales con mayor proyección del panorama mundial.

Salva Ballesta destaca precisamente al defensor azulgrana como una de las posibles revelaciones del campeonato. "Tenemos un jugador como Cubarsí que puede convertirse en uno de los mejores centrales del mundo", afirma.

Argentina, Francia y Brasil, principales rivales

Aunque España figura entre las máximas candidatas, los expertos consideran que el camino hacia el título estará plagado de obstáculos. Argentina, vigente campeona del mundo, Francia y Brasil aparecen como los principales rivales en la lucha por el campeonato. También se destaca el potencial de Portugal y el crecimiento de selecciones como Colombia o Marruecos, consideradas posibles sorpresas del torneo.

"Que Francia, Portugal y España no estuvieran en semifinales sería una gran sorpresa", opina Látigo Serrano. Por su parte, Salva Ballesta incluye también a Argentina entre los grandes aspirantes. "España es favorita porque ya ha dado ese salto competitivo, pero Argentina y Brasil tienen argumentos para pelear por el título", señala.

Mientras tanto, el Mundial podría servir como escenario para el último gran torneo de leyendas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Robert Lewandowski o Neymar, figuras que podrían despedirse definitivamente de la competición más importante del fútbol.

Con una generación consolidada, una identidad reconocible y una confianza que hace años parecía impensable, España afronta el Mundial de 2026 convencida de que puede volver a conquistar el mundo. La selección ya no llega únicamente con talento; llega también con la certeza de que sabe competir cuando más importa.